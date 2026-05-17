Anušić odgovorio na kritike Ivana Penave: 'Ne gura nitko nikoga po strani, razgovarat ćemo o tome'

Prošlog tjedna završilo je temeljno vojno osposobljavanje prvog naraštaja ročnika, a već sutra u vojarne stižu novi.

U odnosu na prošlu generaciju, drugi naraštaj ima 100 ročnika više, odnosno njih ukupno 900.

O tome kakvi su dojmovi onih koji su prošli temeljno vojno osposobljavanje, razgovarali smo s ministrom obrane Ivanom Anušićem.

Sutra nova generacija ročnika stiže u vojarne, je li sve spremno za njihov dolazak?

Pa je, naravno, već imamo iskustvo od prvog naraštaja, koji je prošao odlično. Kao što i znate, izvijestili smo vas o tome, prolazi sve kako treba. Od sutra je novih 900, 100 više nego što ih je bilo u prvom naraštaju. Za njih 1000, odnosno 100 više, ćemo otvoriti kapacitete od mjeseca kolovoza ove godine. 274 su u ovom naraštaju dragovoljci i dragovoljke, od ukupno njih 900, a 53 su žene.

Koliko ih je iz prve generacije odlučilo ostati u vojsci?

Od prve generacije 260 je odlučilo potpisati ugovor o službi u Oružanim snagama RH, što je odličan broj, odličan rezultat i tom dinamikom, ako nastavimo, a nema razloga da ne nastavimo, mi ćemo vrlo brzo imati popunjenu popunu pričuvnog sastava i imat ćemo potpunu pričuvu profesionalnog sastava.

Do kada? Kako se to prati?

Moje procjene su prije 2030. godine, ali do 2030. godine bi trebalo biti u potpunosti gotovo i modernizacija Oružanih snaga u potpunosti, a i broj što se tiče pričuve i profesionalnog sastava. Još trebam napomenuti da je tri posto ukupno njih iskazalo priziv savjesti i tih tri posto će, naravno, biti upućeno na civilnu službu.

Razgovarali ste s nekima koji su prošli temeljno vojno osposobljavanje. Što oni kažu? Kakvi su dojmovi?

Ja sam ih posjetio bio u Kninu, oni s kojima sam razgovarao su prezadovoljni, naučili su nove vještine, naučili su nova znanja koja će im koristiti, koja su vrlo zanimljiva za njih kao mlade ljude. Vjerujem da nema nikoga među njima koji će reći - 'gledajte, nije nam se svidjelo, ne bismo ponovili'. Svi su bili zadovoljni i jednostavno povratne informacije su više nego pozitivne.

Što je ročnicima najteže palo?

Vjerujem da im je mobitel najviše nedostajao i da im je najteže ipak palo rano ustajanje i rano spavanje.

Hrvatska je uzela zajam od EU - 1,7 milijardi eura za ulaganja u obranu. Kada će prvi tenkovi, haubice i kamioni stići u Hrvatsku?

Prvi kamioni su već stigli, radi se o kamionima TATRA i do kraja godine će još stotinu kamiona stići kod nas, u upotrebu Oružanim snagama. Kada govorimo o haubicama, govorimo o tenkovima, kompletno i kad govorimo o Black Hawk-ovima i HIMARS-ima, koji su također u cijelom ovom paketu, do kraja 2029./2030. godine bit će zadnji tenk isporučen Oružanim snagama RH. 2028. godine će prvi već biti isporučen Hrvatskoj.

Koliko je ovo važno za modernizaciju?

Ključ modernizacije je upravo u tome što radimo. Modernizacija koje se, u biti, po prvi puta u Hrvatskoj vojsci radi od početka Domovinskog rata. Kao što znate, mi smo koristili isključivo oružje i opremu koja je bila od bivše Jugoslavenske narodne armije. Ta modernizacija je bila prijeko potrebna iz nekoliko razloga. Prvo, zbog dotrajalosti opreme i naoružanja koje smo imali. Drugo, njihova sposobnost i kompatibilnost s NATO naoružanjem i NATO opremom i s članicama NATO saveza. Treće, kalibri koji koriste tenkovi, topovi i naoružanje su drugačiji od onih istočnih kalibara i u ovom trenutku je bilo prijeko potrebno mijenjati to jer je bio i problem u dostavi, proizvodnji i opskrbi municije. To se naoružanje više ne proizvodi na tržištu koje je nama dostupno.

Čuli smo jučer Ivana Penavu koji je bio prilično oštar prema premijeru i predsjedniku Sabora. Bio je nezadovoljan jer nije bio izaslanik na Bleiburgu, kaže da ih HDZ gura po strani. Kako komentirate njegove kritike i kakav je odnos s partnerima?

Nema mjesta ni za kakvu kritiku. Svi mi cijenimo i poštujemo to što se učinilo i što se radi u zadnjih godinu/dvije dana kada govorimo o rasvjetljavanju zločina iz Drugog svjetskog rata prema hrvatskim vojnicima i hrvatskim civilima. Njihovo obilježavanje i evidencija svih onih koji su poginuli te pronalazak svih onih koji su poginuli, čiji su posmrtni ostaci diljem bivše Jugoslavije.

Gura li ih HDZ po strani kako tvrdi Penava?

Ne gura nitko nikoga po strani, zna se vrlo dobro tko je koju ulogu odigrao u cijelom tom procesu. Siguran sam da uvijek postoji mjesto i vrijeme gdje će se o tome razgovarati. Svaki tjedan imamo sastanak koalicije, svaki tjedan sjedimo i razgovaramo. Razgovarat ćemo i o tome i nema nikakvog razloga za paniku, niti ima bilo kakvog razloga za bilo kakvo nezadovoljstvo.

Ima li pukotina u koaliciji? Hoće li opstati do kraja?

Ja vjerujem da će koalicija opstati jer nema ni jedan razlog da se ta koalicija raspadne, što se nas tiče.