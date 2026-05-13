Prvi ročnici završili obuku! MORH otkrio: 'To je bilo iznenađenje, čak i za nas koji smo u vojsci'

Prva generacija ročnika završila je dvomjesečnu obuku. Od njih 800, u Ministarstvu obrane očekuju da će ih četvrtina, dakle oko 250 prijaviti za službu.

Više o svemu u RTL Direktu govorio je Ivan Jušić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale MORH-a.

Ova brojka je dosta optimistična, četvrtina ročnika?

Natječaj je otvoren još uvijek do 15. svibnja. Računamo da će više od njih 250 ući u postrojbe Hrvatske vojske, 1. lipnja je prvi dan službe.

Imali smo vijest da su mame zvale prije, jesu li mame zvale i za vrijeme?

Vojnicima nisu bili oduzeti mobitel, nego je bilo samo ograničeno korištenje mobitela i ograničeno vrijeme kad će ih moći koristiti. Tako da su roditelji imali informaciju iz prve ruke, pa nisu morali nas nazivati.

Tetovaže, piercing... o tome smo pričali puno prije. Je li sve bilo na svom mjestu?

Pravilo tetovaže je poznato i ne smije biti na vidljivom dijelu tijela, odnosno na licu, a piercing su ionako morali skidati da ne bi došlo do samog ozljeđivanja korištenjem vojne opreme.

Od jutra do navečer nisu smjeli biti uz mobitel, a kasnije jesu. Što to znači za njih? Je li im to bilo šok?

Oni su izuzetno dobro primili sva ta pravila i odnose koji jesu u vojnoj organizaciji. Mobitel su mogli koristiti u slobodno vrijeme, pa i nakon ručka do 15 sati, i to određenim prostorijama. I naravno navečer nakon završetka obuke, nakon 8 sati.

Ništa nisu smjeli objavljivati?

Nisu smjeli snimati stvari koje se tiču osobnih dijelova, gdje se održava osobna higijena spavaonice, gdje se ljudi odmaraju i dio obuke. Sve drugo, ako su objavljene na društvenim mrežama, svoje utiske i dojmove koji su doživjeli u vojsci, to je više nego pozitivno.

Nevjerojatan je podatak da je samo deset od ukupno 800 prijavljenih izrazilo priziv savjesti. Samo deset njih se pozvalo na priziv savjesti. U mojoj generaciji, dakle prije 20 godina, 70 posto njih služilo civilno. Otkud taj prevrat? Kako vi to tumačite?

Mi smo 2025. prije nego što smo uveli temeljno osposobljavanja radili za ispitivanje mladića koji su se tada upisivali vojne evidencije, a to su mladići koji su ove godine bili pozvani. Gotovo 70 posto njih je bilo za uvođenje obveznog služenja vojnog roka, odnosno izabrali bi službu ako se uvede obvezno služenje vojnog roka. U drugi naraštaj već pozvan, koji će 18. stupiti na službu u vojarni. Od njih 1700, u prvom naraštaju 900, sada 800, mi smo imali tridesetak prigovora, odnosno pozivanja na prigovor savjesti.

Otkud taj prevrat?

Pa ono što je bilo iznenađenje, pa možda čak i za neke od nas koji smo u vojsci - njihova motiviranost i njihova ozbiljnost, njihova poslušnost i izvršavanje svih zadaća i želja za na usvajanje novih znanja.

Što oni sad znaju? Što su ta nova znanja, a što nisu znali prije dva mjeseca?

Mi se nadamo da će izaći s pozitivnim iskustvima iz Hrvatske vojske. Nakon ta dva mjeseca upoznali neke nove ljude, ali i ono što je važno, naučili su temeljna vojnička znanja i vještine. Dakle, naučili su uporabu svog osobnog naoružanja, automatske puške i samokresa, naučili su se kretati po bojištu, naučili su samoobranu, pružanje samopomoći, reakcija na opasnost, način komuniciranja. Upoznali su se novim tehnologijama koje se koriste u Hrvatskoj vojsci kao što su dronovi. Ostali smo iznenađeni kako se dobro uvježbali u radu s dronovima. Nekima je to išlo lakše jer su bili skloniji tome jer su možda i mlađi, a nekima malo teže, ali većina njih je savladala osnovne vještine upravljanje dronovima. Obuka je bila intenzivna i zahtjevna, ali su stvarno vrlo dobro, odnosno na iznenađenje, jako dobro prihvatili obuku.

Što im je bilo najteže za izdržati?

Prema nekim našim saznanjima, najteže je bilo privikavanje na naš život u vojsci, na neku vojničku stegu, ponavljati određene iste stvari u isto vrijeme. Dakle, nije da radim ono što mi se sad baš radi, nego da radim ono što mi je netko zapovijedao morao raditi. Ali već nakon dva tjedna nije bilo nikakvih problema.

Nema nikakvih ekscesnih epizoda?

Nakon provedbe završetka obuke provest će se sustav naučene lekcija i polaznici temeljnog vojnog osposobljavanja su mogli ispuniti svoj anketni upitnik sa svojim utiscima. Dakle, sve ono, ako je nešto bilo loše ili ako nešto nije bilo dovoljno dobro, to će se popraviti za iduće naraštaje.

Je li ih nešto više zanimalo?

Ipak je to trajalo samo dva mjeseca. Imali mogućnost i ovaj simulacije helikopterskog desant, odnosno vozili su se s helikopterima s djelatnim pripadnici Hrvatske vojske. Dakle, vrlo teško je dati mogućnost da bude nešto novo ili da oni mogu nešto zatražiti i da ima dovoljno vremena to provesti jer neke stvari ipak treba ponavljati dok se ne uvježbaju.

Kada dolaze novi ročnici?

18. svibnja novi ročnici ulaze u vojarne Hrvatske vojske i ovaj puta pozivamo 900 mladića i djevojaka.

Što će biti drugačije za njih ili sve isto?

Ako se nešto pokaže da možda nije bilo na onoj razini na kojoj trebao biti, to ćemo popraviti. Ono što je bilo po prvi puta implementiran u Hrvatskoj vojsci za ročnika, to je bilo uvježbavanje samoobrane koju do sada ročnici nisu radili.

Ovaj ostatak koji je završio, ali neće dalje u službu, dakle njih oko 75 posto, oni će sada imati neke pogodnosti u daljnjem životu?

Oni će prije svega dobiti ratni raspored u pričuvne postrojbe Hrvatske vojske kao obučeni pripadnici Hrvatske vojske. Moći će koristiti svoju jednokratnu pogodnost prednost pri zapošljavanju u javnim i državnim službama. To će im trajati dok budu u pričuvi do 55. godine života, ali jednokratno.