Brigadni general otkrio što je ročnicima bilo najteže: 'Roditelji će se apsolutno iznenaditi'

Prva generacija ročnika nakon vraćanja temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO) u subotu završava dvomjesečnu obuku.

O tome kakvi dojmovi prve generacije razgovarali smo s brigadnim generalom Ivanom Raosom, načelnikom Operativne uprave Glavnog stožera.

Na pitanje jesu li dva mjeseca bila dovoljna, Raos navodi: "Optimalno, idemo reći optimalno. Osposobljeni su za sve za što smo imali cilj da ih osposobimo, a to je prije svega za služenje u pričuvi. Dobili su i usvojili sva znanja i vještine da mogu služiti u pričuvnim postrojbama Oružanih snaga i početna znanja da mogu postati djelatne vojne osobe ako se odluče na daljnju profesionalnu službu u Hrvatskoj vojsci."

'Apsolutno smo zadovoljni'

Pojasnio je i koja je razlika između sadašnjih generacija i onih koje su služili ranije. "Iz mog osobnog stanovišta, razlika je u tome da su ove generacije prihvatljivije brzim promjenama. Brzo usvajaju nova znanja, prihvaćaju promjene, brže se prilagođavaju. Sve je ubrzanije u odnosu na prijašnje generacije. Ono što moram posebno istaći i kazati je da su sadašnje generacije savršeno disciplinirane i odlične", govori gost RTL-a Danas.

Kaže da ga nije iznenadio veliki odaziv žena. "Nama je to stalno tako, i za vrijeme dragovoljnog služenja vojnog roka. Interes žena za službu u Hrvatskoj vojsci je doista velik i one su odlične vojnikinje, dočasnice i časnice. Apsolutno smo zadovoljni s njima", priča Raos.

Pitali smo je li ih nova generacija posebno u nečemu oduševila ili razočarala. "Iznenadili su me u tom smislu, zato što smo i mi u sustavu imali predrasude jer je to ipak obveza, mislili smo kako će to izgledati. Međutim, nakon prve generacije, mi smo apsolutno zadovoljni, a mislim i da su vojnici zadovoljni sa svime što su naučili i stekli. Što se tiče mobitela, nije bilo nikakvih problema niti s naše niti njihove strane", odgovara Raos.

Evo što im je bilo najteže

Otkriva nam i što im je bilo najteže. "Najteže im je bilo prvih par dana prilagodbe. Oni su se iz, kao što bih ja rekao, lagodnog života bez ograničenja došli u organizaciju gdje sve funkcionira u satima, minutama. Sve je određeno, kad se što radi, kad se što ne radi, jedna uređena cjelina. Možda im je to bilo najteže, ali vrlo brzo su se ukalupili u proces, prihvatili svoje obveze i izvrsno funkcionirali", priča naš sugovornik.

Na naše pitanje hoće li ih roditelji sada prepoznati, odnosno jesu li sada nove osobe koje znaju peglati, pospremiti krevet, Raos kaže: "Apsolutno će biti iznenađeni, ali u pozitivnom smislu."

Ističe kako nije bilo nikakvih incidenata, tuluma ili nedopuštenih situacija. "Obuka se sastoji od dva vrlo intenzivna mjeseca i imali su vrlo malo vremena za egzibicije i dogodovštine. Mi smo apsolutno zadovoljni, nije bilo nedozvoljenog ponašanja. Bilo je sitnica, ali to je apsolutno zanemarivo", govori Raos.

Zanimalo nas je i je li bilo onih koji su željeli odustati. "Svi koji su došli su i završili, osim onih koji su imali zdravstvenih problema. Ali to je vrlo mali broj, manje od 10 za čitav naraštaj", objašnjava Raos.

Podsjetimo, za 10 dana stižu novi ročnici, pa se Raos osvrnuo na moguće promjene u program:u "Vodimo računa da se program stalno osuvremenjava. S ovom generacijom napravili smo anketu, vidjeli smo kakva su njihova razmišljanja, jesu li dobili ono što su očekivali, kakva su razmišljanja instruktora. Sva zapažanja ćemo isprocesuirati i sve što smatramo da treba promijenit ćemo promijenit i osuvremeniti za naredni naraštaj. To je neprekidni živi proces koji se stalno mijenja."

Savjet budućim ročnicima

Opisuje i koje su sada obveze ročnika. "Imaju dvije mogućnosti. Ili se vraćaju u civilni život i bit će raspoređeni u pričuvne postrojbe Oružanih snaga po mjestu boravka kroz urede za obranu. Oni koji su odlučili, a odlučio se značajni broj pripadnika koji su sada završili... Njihova obuka bit će nastavljena kako u pričuvi, kad se budu pozivali na određene vojne vježbe po planu pozivanja, a oni koji se odluče na djelatni sastav, oni će nastaviti obuku i osposobljavanje za lepezu zanimanja koje im Hrvatska vojska pruža mogućnosti u razvoju njihove profesionalne karijere", kaže Raos.

Dao je i savjet budućim ročnicima koji tek dolaze na obuku: "Neka svi dođu bez straha. Dolaze u uređenu organizaciju. Vjerojatno su se prvi najviše plašili, ali po iskustvima prvih, mogu zaključiti da će im biti dobro ono što im može služiti u privatnom životu, a isto tako su naučili i što će koristiti za, ako ne daj Bože bude trebalo, braniti domovinu, za što ih i osposobljavamo.