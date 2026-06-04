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DO NEDJELJE /

Vozači, oprez! Zatvorena Slavonska i podvožnjak kod Vjesnika, ovog puta nema ni bypassa

Vozači, oprez! Zatvorena Slavonska i podvožnjak kod Vjesnika, ovog puta nema ni bypassa
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon uklanjanja sjevernog dijela sjeverne fasade kultnog nebodera, bit će postavljena svojevrsna gumena zavjesa

4.6.2026.
8:50
Dunja Stanković
Matija Habljak/PIXSELL
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Zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera, od jutros pa do nedjelje navečer za sav promet zatvara se i podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu kako bi se osigurala sigurnost prometa i ljudi, najavio je ranije ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. 

Pojasnio je da ovoga puta nema ni "bypassa" jer bi Grad Zagreb, dok bi uspostavio novu regulaciju, praktički potrošio više od pola predviđenog roka.

Nakon uklanjanja sjevernog dijela sjeverne fasade kultnog nebodera, koji je izgorio u velikom požaru krajem prošle godine, bit će postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će spriječiti da neki dio građevinskog otpada završi tamo gdje ne bi trebao.planirani dio će biti uklonjen do kraja vikenda. 

Predviđni rokovi za uklanjanje

Radovi su krenuli u 7 ujutro i trebali bi biti gotovi u nedjelju navečer. 

"Znači, nema nijednog vozila u podvožnjaku. Iz sigurnosnih razloga to tražimo kada smo udaljeni nekakvih 8,5 metara. Kada srušimo i te balkone, odnosno te konzole, bit ćemo udaljeni skoro 11, 12, 13 metara i krećemo 'gristi' kako bi cijeli sjeverni dio bio uklonjen do nedjelje navečer. Što se više udaljimo od ovih kontejnera kao zaštitnog zida, to će građani biti sigurniji", objasnio je Hrvoje Merki, direktor tvrtke Eurco koja radi na uklanjanju nebodera. 

Dosada je iz nebodera uklonjeno 620 tona opožarenog i ostalog otpada te 470 kilograma azbesta koji je pronađen naknadno na 16. katu i koji je zbrinut sukladno Zakonu i Pravilniku o gospodarenju opasnim otpadom. Planirano je da se cjelokupni neboder ukloni do prve polovine srpnja.

VjesnikSlavonska AvenijaRadoviPrometZagreb
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