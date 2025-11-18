FREEMAIL
UŽAS U ZAGREBU /

Velika fotogalerija požara Vjesnika: Plamena buktinja satima guta kat po kat

Velika fotogalerija požara Vjesnika: Plamena buktinja satima guta kat po kat
Foto: Net.hr
1 /48
U ponedjeljak otprilike sat vremena prije ponoći izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno, zahvatio je više katova i krovište.

U sve je uključen veliki broj vatrogasaca i tehnike. U trenutku izbijanja požara, prema trenutnim informacijama, u zgradi nije bilo nikoga.Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila.

Net.hr sve prati uživo.

Naša novinarka Katarina Dimitrijević Hrnjkaš razgovarala je s nekoliko građana koji su svjedočili požaru.

"Čula sam neki udar, kao da je bio udar groma. Taman u to vrijeme kad se to i dogodilo", rekla nam je gospođa Slađana. 

"Prolazili smo ovdje oko 00.20 gorjela su dva prozora. Nakon sat vremena kad smo se vraćali i počeo je gorjeti ostatak zgrade", rekao nam je jedan mladić. 

Dinka Živalj, glasnogovornica Grada Zagreba, kratko je za net.hr prokomentirala požar.

"Radi se o državnoj imovini, ali smo u stalnom kontaktu s vatrogascima koji čine sve da požar što prije ugase. Nemamo saznanja da je netko stradao, a uzrok i štetu će utvrditi nadležne institucije", poručila je.

 

18.11.2025.
5:08
Katarina Dimitrijević HrnjkašJakov Sedlar
Net.hr
VjesnikPožarZagrebVatrogasci
