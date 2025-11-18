FREEMAIL
GORI VJESNIKOV NEBODER /

Svjedoci stravične buktinje za Net.hr: 'Kao da je bio udar groma...'

Svjedoci stravične buktinje za Net.hr: 'Kao da je bio udar groma...'
Foto: Net.hr

Naša novinarka razgovarala je s nekoliko građana koji su svjedočili požaru

18.11.2025.
3:17
Jakov SedlarKatarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
Vatrogasci se još uvijek bore s vatrenom stihijom u širem centru Zagreba. Vjesnikov neboder je u plamenu, a na terenu je prema posljednjim informacijama 93 vatrogasaca s 30 vatrogasnih vozila.

Uživo situaciju s terena pratite OVDJE

Naša novinarka razgovarala je s nekoliko građana koji su svjedočili požaru.

"Čula sam neki udar, kao da je bio udar groma. Taman u to vrijeme kad se to i dogodilo", rekla nam je gospođa Slađana

Svjedoci stravične buktinje za Net.hr: 'Kao da je bio udar groma...'
Foto: Net.hr

"Prolazili smo ovdje oko 00.20 gorjela su dva prozora. Nakon sat vremena kad smo se vraćali i počeo je gorjeti ostatak zgrade", rekao nam je jedan mladić

Svjedoci stravične buktinje za Net.hr: 'Kao da je bio udar groma...'
Foto: Net.hr

I drugi svjedoci kažu da je jako grunulo.

"Živim na par stotina metara odavde, jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce, počelo je smrdjeti i mislio sam da gori oko moje zgrade, a onda sam vidio Vjesnik u plamenu". Kaže i da mu je prijateljica rekla da sve smrdi i do Prečkog. 

POGLEDAJTE VIDEO: Gori Vjesnikov neboder

PožarSvjedociVjesnikZagrebVatrogasci
GORI VJESNIKOV NEBODER /
Svjedoci stravične buktinje za Net.hr: 'Kao da je bio udar groma...'