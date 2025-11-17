Planulo u Vjesnikovom neboderu! Ovo su snimke buktinje: 'Sve je puno vatrogasaca, izgleda gadno'

00.26 - Stanje na terenu i dalje ne izgleda dobro. Gašenje je još uvijek u tijeku. Oko zgrade 'Vjesnika' sve je puno policije i vatrogasaca.

"Čuje se kako se jako lomi staklo. Požar se proširio na nekoliko katova zgrade. Oko deset vatrogasnih vozila je na terenu. Blokirana je Slavonska avenija u smjeru istoka, a vatrogasna vozila još dolaze. Baš izgleda gadno"

Sreća je što nema ljudi u neboderu

23.47 - Na predzadnjem katu Vjesnikova nebodera u Zagrebu u ponedjeljak ujutro izbio je požar.

Iz prozora se vidi kako idu plamen i dim.

Zagrebački vatrogasci potvrdili su nam kako su na terenu s tri gasna vlaka što uključuje više vatrogasnih vozila.

Doznajemo da je buktinja prilično jaka i da je prava sreća da nema ljudi u neboderu.