TEŠKA NOĆ /

Detalji pakla u Vjesniku, temperature bile veće od 500 stupnjeva: 'Dečki su bili zatočeni'

U stravičnom požaru izgorjela je kultna zgrada Vjesnika u Zagrebu, a zagrebački vatrogasci imali su jednu od težih i riskantnijih noći.

Tomislav Resman, zamjenik zapovjednika JVP-a Grada Zagreba otkrio nam je da su ljude iznutra vraćali pet puta.

'Počelo je u 23.04, kad je došla dojava o požaru na 14. katu. Prvi dečki našli su se na neki način zatočeni u požaru, budući da se spuštao vertikalno. Bili su odsječeni na desetom katu. Temperature su se razvijale i više od 500 stupnjeva pa smo vatrogasce u nekoliko navrata morali povlačiti iz požara', priča Resman.

Cijeli razgovor pogledajte u videu

18.11.2025.
17:09
Boris Mišević
VjesnikPožarZagrebVatrogasci
