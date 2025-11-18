FREEMAIL
TUŽNA OBLJETNICA /

Na Danu sjećanja u Vukovaru bila je i majka Jean-Michela Nicoliera

Na prvom Danu sjećanja od kada je pronađeno tijelo njezina sina, heroja Domovinskog rata Jean-Michela Nicoliera, u Vukovaru je bila i njegova majka.

Lyliane Fournier, kao i posmrtno njezin sin, jučer su dobili hrvatsko državljanstvo. Objavio je to premijer Andrej Plenković nakon što ju je s obitelji primio u Banskim dvorima. Majka danas poručuje: 'Sada, kad je tijelo mog sina pronađeno, želim osjetiti mir u duši i ostati u Hrvatskoj'. 

'Oduševljena sam što je toliko ljudi. Imala sam sreću ove godine, pronašla sam svog sina, ali ne smijemo zaboraviti druge obitelji. Ja ću raditi na tome da i oni mogu isto osjetiti to olakšanje, da i oni pronađu svoje najmilije', rekla je majka Jean-Michela Nicoliera. 

18.11.2025.
16:57
RTL Danas
Jean Michel NicollierLyliane FournierDan SjećanjaVukovar
