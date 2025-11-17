Ubili joj supruga, trudnu sestru, ona izgubila bebu: Ova heroina i sama je branila Vukovar!

'ČEKALA SAM MIR 34 GODINE' /

Hrabre žene sutra će koračati na čelu kolone u Vukovaru. Žene koje su bile na bojištu, pucale iz minobacača, žene koje su liječile ranjenike. Među njima i Mira Komunickej. U ratu je ostala bez supruga i trudne sestre, a i sama je izgubila bebu. Večeras je razgovarala s RTL-ovom Dajanom Šošić te otkrila kako je izgledao posljednji susret sa suprugom.

"Čekam ga od 17. studenog... Kad sam vidjela što će se dogoditi s gradom, opraštali smo se, on me uhvatio za obraze i pitao hoću li ga čekati, da mu dam obećanje da ga čekam. Ja sam mu dala obećanje. Čekala sam 34 godine. U ratu mi je otišla beba, nije mi ostalo ništa. Nakon 34 godine našla sam mir i spokoj - pod navodnicima. Želim svima koji tragaju za svojim najmilijima da ih pronađu i dostojno pokopaju.", rekla je.

I sama je obukla uniformu.