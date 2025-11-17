To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DONOSIMO ODGOVORE /

Splitska policija u nedjelju navečer prekinula je tučnjavu maloljetnika na igralištu kraj osnovne škole.

Utvrđeno je da su preko aplikacije Snapchat učenici dviju osnovnih škola dogovorili okršaj. Sudjelovalo ih je osam, promatralo pedesetak, a djeca imaju 13 i 14 godina.

Iako su se dali u bijeg, policija je privela njih 29 i obavila razgovore s njima i roditeljima. Protiv počinitelja će, ako je to moguće zbog dobi, biti podnesen optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira. Obaviješten je i Centar za socijalni rad.

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas", pitali smo vas hoće li se uhićenjima školaraca spriječiti dogovorene tučnjava maloljetnika. Donosimo neke od vaših odgovora - pogledajte ih u videu