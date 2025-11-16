Bez diplome nema savjeta: Kina stala na kraj influencerima, provjerili smo što je s Hrvatskom

PROGOVORILI STRUČNJACI /

Savjeti na internetu u Kini više se ne smiju davati bez diplome. U suprotnom, onima koje se u tome 'uhvati' prijeti kazna od čak 14 tisuća dolara. U Hrvatskoj nema zabrana, ali za influencere su nedavno uvedene smjernice za transparentno oglašavanje.

Kada bi influencerica Riva Pauletić radila plaćenu recenziju, priznaje, do sada to nije naglašavala. "Većinom mi nitko ništa nije spominjao i ja sam samo objavila i ništa nisam stavljala, a opet, da mi s druge strane kažu da moram, ne bi mi bio problem", govori nam poduzetnica i influencerica Riva Pauletić.

Zbog skrivenih reklama stručnjaci smatraju da je vrijeme da influencer marketing - odraste. Drugim riječima - vrijeme je da oglas postane iskren!

"Realno, ako je to plaćen sadržaj, je li to što je taj influencer ispričao stvarno njegovo pravo mišljenje ili je pod utjecajem onoga što bi zapravo trebao reći? Potičemo kritičko razmišljanje. Mislim da je to u redu za sve građane Hrvatske. Da, ideja je da te upozorimo i da ne uzimamo sve zdravo za gotovo i da malo više vidimo razmišljamo", poručuje izvršni direktor Hrvatske udruge digitalnih izdavača Ozren Kronja. Više doznajte u priči Jelene Jularić.