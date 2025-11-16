Zašto je vino svetinja i što je dobar khachapuri? Za RTL danas govorio je veleposlanik Gruzije

BEZ PROTOKOLA /

Zašto je vino za Gruzijce svetinja i zašto svaka čaša ima svoju priču? Svake druge subote na RTL-u vrijeme je za veleposlanike. Večeras Vas vodimo u Gruziju, barem nakratko. Upoznat ćete veleposlanika koji je glazbu pretvorio u obiteljski jezik, a odveo nas je i na sveučilište gdje su studenti uz pravog gruzijskog kuhara učili tajne njihove tradicionalne kuhinje.

Teško je zamisliti Gruziju bez glazbe, a onda i veleposlanika bez pjesme. Gruzija i glazba su nerazdvojivi, a slična je privrženost vidljiva i kod veleposlanika Gruzije u Hrvatskoj, Zaala Gogsadzea.

"Gruzijci jako vole glazbu, i u mojoj obitelji također. Moj zet je danas poznati pjevač," kaže veleposlanik, prisjećajući se prijatelja koji su postali poznati pjevači i vlastitih trenutaka u krugu prijatelja gdje je često pjevao, iako neformalno. Više doznajte u rubrici 'Bez protokola', s veleposlanikom Gruzije bila je Ivana Ivanda Rožić.