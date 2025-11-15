Uoči rukometnog Eura bili smo u Montpellieru, za RTL Danas govorio je Zvonimir Srna

IZVAN TERENA /

Hrvatski reprezentativac Zvonimir Srna u rubrici RTL Danasa "Izvan terena" sve nam je ispričao. Ususret Europskom rukometnom prvenstvu bili smo u francuskom Montpelliereu, gdje Srna igra.

"Kako bi normalno funkcionirao moraš znat jezik - gdje god odeš da ti postave internet, da ti naprave ovo ono, za sve treba francuski, tako da je radio google prevoditelj dosta, pa sad učim jezik. Klub mi je omogućio to, imaju dosta volontera - tako da sam ja dobio učiteljicu - Melanie, koja je volonter nama, nas četiri-pet, da nas uči francuski jezik", otkrio je Srna na početku.

Montpellier je osmi najveći grad u Francuskoj, ujedno i nova rukometna adresa hrvatskog reprezentativnog lijevog vanjskog. Brzo se ovdje uklopio i otkrio nam kakav je život u Francuskoj.

"Jako lagodan. Vole sjediti na kavi, izaći vani jesti. Dosta se jede vani, brzo sam se uklopio. Pogotovo period bez cure kad sam bio, samo sam jeo vani, sad kad je došla, onda ona kuha, pa smo više u kućnoj atmosferi." Više doznajte u prilogu. U Montpellieru je bila Maja Oštro Flis.