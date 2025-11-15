FREEMAIL
NEPONOVLJIVO ISKUSTVO /

Odlazak na Mundijal i navijanje za Hrvatsku bit će putovanje života: 'Skupo, ali isplati se'

Bit će to skup sport za navijače, odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadu i Meksiko, no jednom se živi, poručili su mnogi na izlasku s Rujevice. Za sretnike bit će to svakako putovanje života. Gledati Hrvatsku uživo u jednom od šesnaest gradova domaćina.

"Skup je to put. Ali, gledajte za takvu utakmicu, ja mislim da bi se isplatilo dati novac, po meni je to iskustvo koje se dogodi jednom u životu, tako da bi se isplatilo. A sad koliko je priuštivo za prosječnog Hrvata nije, ali bi se svakom slučaju isplatilo, sigurno", rekao je jedan navijač.

 

15.11.2025.
20:46
M.G.
