Talijani se dive Vatrenima i našem maestru: 'Njegovo veličanstvo, Luka Modrić'

Plasman hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetsko prvenstvo 2026. godine snažno je odjeknuo u talijanskim medijima, koji s neskrivenim divljenjem pišu o novom uspjehu Vatrenih. U središtu pozornosti, kao i nebrojeno puta do sada, nalazi se kapetan Luka Modrić, 40-godišnji maestro kojeg opisuju kao bezvremenski fenomen i ključnog čovjeka ne samo reprezentacije, već i talijanskog velikana AC Milana.

Gazzetta dello Sport: "Nevjerojatni Luka"

Najugledniji talijanski sportski dnevnik, Gazzetta dello Sport, posvetio je značajan prostor hrvatskom kapetanu. Naslovnice su slavile njegovu nogometnu dugovječnost: "Modrić je nevjerojatan. Već je odigrao 10 (dobrih) utakmica s 40 godina", ističući kako je veteran nadmašio sva očekivanja. Dok su mnogi po njegovom dolasku u Milan predviđali da će igrati jednom tjedno, Luka je postao nezamjenjiv, pokazujući zavidnu fizičku spremu.

Talijani podsjećaju na impresivan put Hrvatske, koja je na posljednja dva Mundijala osvojila srebro i broncu, nazivajući to "jednom od najljepših nogometnih priča svih vremena". Za Modrića navode da će mu nastup u SAD-u, Kanadi i Meksiku biti peto Svjetsko prvenstvo u karijeri, čime ispisuje povijest. Njegova reprezentativna avantura, koja je započela davne 2006., traje i danas, a dobitnik Zlatne lopte iz 2018. ne prestaje oduševljavati.

"Milanov Mojsije" i Ibrahimovićevo divljenje

Modrićev utjecaj nije ograničen samo na reprezentaciju. U dresu AC Milana, gdje je stigao s 39 godina, postao je apsolutni lider. Talijanski mediji ističu kako je preobrazio vezni red i duh momčadi, a statistika to potvrđuje: vodeći je igrač Serie A po broju točnih dodavanja (368 u prvih šest kola) s preciznošću koja nikada ne pada ispod 90 %.

Njegov dolazak uspoređuju s onim Zlatana Ibrahimovića. Sam Ibra je za Gazzettu izjavio: "Drukčiji smo. On je vođa na terenu, donio je iskustvo koje je nedostajalo. Njegova proslava nakon utakmice Milan-Napoli govori sve. To je strast, identitet, on je majstor. Da je bio ovdje dok sam ja igrao, produžio bih karijeru za par godina."

Klub je toliko zadovoljan da se već sada, iako odluka nije trebala biti donesena prije proljeća, razmatra produljenje ugovora do 2027. godine. Modrić je sretan u Milanu, a njegova poniznost i radna etika služe kao uzor suigračima, pa čak i zvijezdama poput Rafaela Leãa.

Pogled prema budućnosti

Iako je potpuno fokusiran na sadašnjost, mediji prenose i vijesti o Modrićevoj budućnosti nakon igračke karijere. Prema napisima, već je prihvatio ponudu Florentina Péreza da se nakon umirovljenja vrati u Real Madrid, vjerojatno kao trener u omladinskoj akademiji ili klupski ambasador.

No, do tada je pred njim još mnogo izazova. Od petog Svjetskog prvenstva do lova na nove trofeje s Milanom, Luka Modrić nastavlja prkositi vremenu. Talijanski mediji jednoglasni su u ocjeni: on je "profesor svjetske klase" i "Njegovo Veličanstvo" čija nogometna magija ne poznaje granice.

