Leona Paraminski za Net.hr o obitelji i Božiću u Americi: 'Za dekoracije smo zadužene Liv i ja'

Glumica Leona Paraminski (46) već deset godina sa suprugom Tinom Komljenovićem i kćerkicom Liv, koja je na svijet stigla prije četiri godine, živi u sunčanoj Santa Barbari, gdje su blagdani nešto drugačiji nego u Hrvatskoj, ali ništa manje topli i ispunjeni. U razgovoru za Net.hr je otkrila kako njihova mala obitelj provodi božićno vrijeme u Americi, kako izgleda blagdanska atmosfera u njihovom domu, čemu se najviše veseli četverogodišnja Liv te koliko joj znači usporiti ritam i posvetiti se obiteljskim trenucima. Leona se dotaknula i tradicija, mirisa djetinjstva, planova za nadolazeću godinu te otkrila po čemu će pamtiti 2025. godinu, i privatno i profesionalno.

Za početak, kako se vi, suprug i kćerkica pripremate za ovogodišnji Božić? Imate li neke posebne obiteljske rituale?

Nema posebnih rituala, uživamo zajedno u druženjima s prijateljima, kratkim putovanjima i nastojimo da što više vremena provedemo zajedno.

Kako izgleda božićna atmosfera u vašem domu – tko je zadužen za kićenje jelke, a tko za biranje dekoracija?

Božićno i veselo! Puno zabave, veselja, gostiju. Jako volim ovo vrijeme godine, volim kuhati za goste i ići na razna druženja. Kako je skoro uvijek lijepo vrijeme puno je aktivnosti vani, nije kao u Hrvatskoj, božićni ugođaj je ovdje zbog toplog vremena ipak malo drugačiji. Ali da napravimo što viđe zimske atmosfere s božićnim ugođajem imamo puno lampica, dekoracija i naravno bor, a za sve dekoracije smo zadužene nas dvije.

Vrijeme za obitelj i prijatelje

Je li Liv već razvila svoje male božićne tradicije? Čemu se ona najviše veseli ove godine?

Najviše se veseli naravno poklonima, pravljenju kolača i kićenju bora.

Postoji li neki miris, jelo ili pjesma koja vas odmah vrati u blagdansko raspoloženje?

Sarma.

Jeste li od onih koji poklone kupuju unaprijed ili sve rješavate zadnji trenutak?

Ovisi kako koje godine. Ove godine imamo već sve riješeno.

Koliko vam je važno da u blagdanskom periodu usporite ritam i posvetite se obiteljskim trenucima?

Pa definitivno uzmemo vrijeme za nas troje, ali se tada i najviše družimo i provodimo vrijeme s prijateljima. A blagdansko vrijeme počinje već oko Thanksgivinga, dakle kraj studenog pa traje sve do Nove Godine.

Liv uživa u kićenju bora i pravljenju kolača

Učite li kćerkicu možda neke tradicije iz svog djetinjstva koje želite prenijeti na nju?

Nema nekih posebnih tradicija, najljepše je kititi bor, pravimo kolače, kuhamo.

Gdje ćete provesti Božić i Novu godinu – ostajete li kod kuće ili putujete?

Božić ćemo provesti kod prijatelja pa na kratko putovanje, a tako ćemo i za Novu Godinu, sve kraće relacije ove godine.

Kakva atmosfera prevladava kod vas tijekom blagdana – mir i opuštanje ili aktivno druženje s prijateljima i rodbinom?

Kombinacija. Malo opuštanja, puno druženja... Kalendar je ispunjen aktivnostima.

'Sve je kako treba biti'

Što biste izdvojili kao svoj najveći osobni ili profesionalni cilj za godinu koja dolazi?

Mirna sam, sretna i ispunjena. Sve je kako treba biti, neka tako i ostane.

Za kraj, po čemu ćete najviše pamtiti 2025. godinu? Poslovni projekti, neki privatni trenutci?

Obično pamtimo godine po projektima ili da nekim osobnim dostignućima pa eto što se tiče ove poslovne godine pamtit ću ju po još jednoj sezoni i višemjesečnom snimanju Senki nad Balkanom i ulozi Marije Oršić koju jako volim, vremenu provedenom u Zagrebu i predivnom ljetu na Visu s obitelji.

