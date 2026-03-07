Iranski veleposlanik oštro reagirao na prozivke Korena: 'Neodgovorno i neprofesionalno'

Iranski veleposlanik u Hrvatskoj Amir Hossein Gharibnejad reagirao je navode izraelskog veleposlanika Garyija Korena koji je prozvao Hrvatsku da provjeri osoblje iranskog veleposlanstva kako bi se utvrdilo ima li među njima pripadnika Revolucionarne garde, kao i da potpuno prekine diplomatske odnose s Iranom.

Iranski veleposlanik je komentirao da je riječ o "neodgovornim i neprofesionalnim primjedbama izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj". "Između Teherana i Zagreba postoje dobri odnosi uzajamnog poštovanja koji postoje od ranih dana hrvatske neovisnosti i traju više od tri desetljeća.

Diplomati obje zemlje, u okviru načela Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, oduvijek su radili na promicanju bilateralnih odnosa između dviju vlada u svim područjima te na upoznavanju ova dva naroda sa zajedničkim korijenima i olakšavanju odnosa među njihovim narodima. Iran je svojom podrškom tijekom i nakon Domovinskog rata pokazao da oduvijek želi neovisnost, sigurnost i napredak Hrvatske, a isto tako i narod i vlada Hrvatske oduvijek su imali istu želju za iranski narod", poručio je iranski veleposlanik.

Reagirao predsjednik Zoran Milanović

Podsjetimo, veleposlanik Izraela u Hrvatskoj, pozvan je u petak na razgovor u Ured predsjednika RH. Savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku veleposlanik Neven Pelicarić upozorio je veleposlanika Izraela kako su neprihvatljive i po bilateralne odnose štetne njegove izjave u kojima je pozvao Republiku Hrvatsku 'na prekid diplomatskih odnosa s Iranom' i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva jer su 'u njemu pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu

Ured predsjednika zatražio je od veleposlanika Izraela da se ubuduće suzdrži od bilo kakvih izjava koje mogu nanijeti štetu Hrvatskoj. "Republika Hrvatska ne dopušta svojim veleposlanicima miješanje u političke procese u državama u kojima su akreditirani pa tako nešto neće dopustiti ni stranim veleposlanicima i diplomatima u Republici Hrvatskoj, jednako kao što im ne dopušta ni miješanje u odnose Republike Hrvatske s trećim državama.

Kao suverena država, Hrvatska će sama donositi sve odluke vezane uz suradnju s drugim državama vodeći računa prije svega o svom i interesu hrvatskih ljudi. Od diplomatskih predstavnika u Zagrebu očekujemo da to poštuju jer Hrvatska neće dopustiti uvlačenje u tuđe sukobe ili ratove", priopćili su iz Ureda predsjednika.

