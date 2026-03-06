Izraelski veleposlanik odradio razgovor s Milanovićem: Evo što se dogodilo nakon toga

Buru u hrvatskim političkim krugovima jutros je podignuo izraelski veleposlanik Gary Koren, koji je zatražio da Hrvatska prekine diplomatske odnose s Iranom. Nakon toga je pozvan na razgovor u Ured predsjednika. Reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić javila se uživo.

Koliko se razlikuju reakcije predsjednika i premijera?

Puno. Inače, prvi puta otkad je Zoran Milanović izabran na dužnost predsjednika republike zove nekog diplomata na konzultacije u svoj ured.

Održao ih je njegov savjetnik za vanjsku politiku, Neven Pelicarić, a kako doznajem, taj razgovor održao da se danas tijekom poslijepodneva.

Oštar je od početka rata u Gazi stav predsjednika Milanovića prema Izraelu. Izraelsko vodstvo, premijera Netanyahua, naziva zločinačkom grupom. Kaže da se u Gazi događa etničko čišćenje. Više puta Vladu je pozivao na priznanje Palestine.

Predsjednik je jednu od odluka, kojom je pokazao osudu izraelskoj vladi, povukao i to da je prekinuo odnose između hrvatske vojske, bilo kakvu suradnju, sa izraelskom vojskom.

Reakcija Milanovića

Osudio je i ovaj napad na Iran, rekao je da je to kršenje međunarodnog prava i da neće doprinijeti smirivanju nego eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, a evo što iz njegovog ureda kažu nakon konzultacija s izraelskim veleposlanikom:

"Hrvatska je sigurna zemlja, a javne tvrdnje veleposlanika Izraela ničim nisu potkrijepljene i samo neutemeljeno i nepotrebno uznemiravaju hrvatske građane i nanose političku i reputacijsku štetu Republici Hrvatskoj. Hrvatski je nacionalni interes sačuvati status sigurne i mirne zemlje jer o tome uvelike ovisi i hrvatsko gospodarstvo, prije svega turizam. Stoga tražimo od veleposlanika Izraela da se ubuduće suzdrži izjava koje mogu nanijeti štetu Hrvatskoj."

S druge strane, Andrej Plenković ima blag stav prema Izraelu, ovaj napad na Iran premijer nije osudio - iako su to osudili većina međunarodnih pravnih stručnjaka i rekli da je to kršenje međunarodnog prava - Andrej Plenković rekao je da koliko razumije su se iscrpili svi uvjeti za pregovore.

S druge strane, osudio je iranske napade na infrastrukturu koja nije vojna. Blag je njegov stav prema Izraelu od početka, Hrvatska je na odluku Vlade bila protiv ili suzdržana oko većine rezolucija u UN-u koje su se ticale Gaze, bez obzira kakav je bio tekst.

Ako se nije izrijekom spominjala osuda Hamasa ili pravo Izraela na samoobranu, Hrvatska je nekada bila i u vrlo malim skupinama zemalja koje su glasale protiv ili za.

Reakcija Plenkovića

Članovi Vlade nastavili su se povremeno susretati sa članovima izraelske vlade, a Vlada je uporno odbijala priznati Palestinu. Evo što je premijer rekao na izjave izraelskog veleposlanika kojeg su inače vrlo oštro osudili i saborski zastupnici:

"On zastupa interese Izraela, mi donosimo svoje odluke. U ovom trenutku nismo o tome raspravljali. Ono što je trenutno aktualno, mi smo izvukli praktički sve državljane iz Irana koji su trebali izaći, čini mi se da je još jedan naš djelatnik u Teheranu u veleposlanstvu.

Ako se situacija pogorša, spremni smo i njega evakuirati. U ovom trenutku dobro je imati komunikaciju. Vidio sam i te komentare tko su ljudi koji su u diplomatskom osoblju ovdje. Prema podacima s kojima ja raspolažem, nemamo razloga biti zabrinuti. Svi koji su akreditirani su akreditirani za ono što jesu. I ne vidim da su ovdje pripadnici nikakvih obavještajnih struktura."

Reakcija izraelskog veleposlanstva

Je li se nakon svega ponovno oglasio izraelski veleposlanik?

Nije, provjerila sam, u veleposlanstvu nisu htjeli ništa dodatno komentirati. Inače, veleposlanik je nakon ovog poslijepodneva, s obzirom na oštre reakcije koje su došle iz raznih dijelova političkog spektra u Hrvatskoj - pomalo pojasnio te svoje jutrošnje izjave.

Rekao je da nije htio sugerirati ili uplitati se u suverene odluke Republike Hrvatske. Nakon konzultacija u Uredu predsjednika nije dodatno reagirao.

Kontaktirala sam inače danas i iransko veleposlanstvo, ali oni ni službeno ni neslužbeno ovu situaciju nisu htjeli komentirati.