AJMOOO /

Filip Zubčić skija u susjedstvu i lovi postolje

Filip Zubčić skija u susjedstvu i lovi postolje
Foto: Jure Makovec/AFP/Profimedia

Tekstualni prijenos prve vožnje veleslaloma u Kranjskoj Gori od 9.30 pratite na portalu Net.hr

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
7.3.2026.
9:26
Jure Makovec/AFP/Profimedia
UŽIVO

Najbolji hrvatski skijaš, Filip Zubčić, u subotu će nastupiti u veleslalomu za Svjetski kup na 65. izdanju "Pokala Vitranc" u Kranjskoj Gori, gdje će startati s brojem 11 u prvoj vožnji (9:30).

Za Zubčića, koji ima 33 godine, to će biti 15. nastup u veleslalomu na stazi pod nazivom Podkoren, na kojoj je dosad deset puta osvajao bodove. Najbolji plasman ostvario je 2021. godine, kad je završio na šestom mjestu. Još je jednom ušao u Top 10, prošlog ožujka, kada je bio deveti, a prošle godine je zauzeo 12. mjesto, što je njegov treći najbolji rezultat na ovoj stazi. Iako su temperature bile visoke, organizatori su uspjeli očuvati stazu.

Zubčić je uoči utrke izjavio:

"Uvjeti su dosta dobri. Staza izgleda odlično, no prilično je toplo, pa se nadam da će staza izdržati i da se neće previše omekšati."

Ova utrka, uz nedjeljni slalom, posljednje su tehničke discipline prije finala Svjetskog kupa koje će se održati u norveškom Lillehammeru. Zubčić trenutno zauzima 20. mjesto u poretku za Mali veleslalomski globus, što znači da njegov plasman na finalu nije upitan.

