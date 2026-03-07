Victoria Beckham priredila nešto o čemu svi pričaju: Niz poznatih pažljivo je pratilo

Modna dizajnerica i bivša članica grupe Spice Girls Victoria Beckham (51) sinoć je predstavila svoju novu kolekciju na Pariškom tjednu mode. Na reviji su je podržali suprug David Beckham (50) te njihova djeca Romeo (23), Cruz (21) i Harper (14), kao i Cruzova djevojka Jackie Apostel. Najstariji sin Brooklyn Beckham ponovno se nije pojavio, nastavljajući tako niz izostanaka s obiteljskih događanja.

Victoria je publici predstavila kolekciju ženskih modela za jesen/zimu 2026., a reviju je pratio niz poznatih uzvanika. Među njima su bile i glumice Nina Dobrev i Diane Kruger, dok je influencerica i manekenka Caroline Daur privukla pažnju u upečatljivoj crvenoj haljini.

Za dolazak na reviju Victoria je odabrala elegantnu crvenu dolčevitu iz vlastite kolekcije i hlače modela Alina, a kombinaciju je upotpunila luksuznom torbom Hermès Kelly. U našoj galeriji pogledajte Victoria Beckham kolekciju za jesen/zimu 2026.