Napali jednog od najboljih igrača na svijetu jer slavi Božić

Legenda Liverpoola i ponajbolji afrički igrač svih vremena Mohamed Salah ponovno se našao pod kritikama. Ovoga puta razlog nije njegova forma ili neka nepromišljena izjava za medije, već – slavljenje Božića.

Salah, koji je musliman, već neko vrijeme slavi Božić te svake godine tradicionalno objavi fotografije božićne jelke. To je učinio i ove godine, a da neke tradicije teško izumiru dokazuju komentari u kojima je, kao i ranijih godina, Salah napadnut od strane svojih fanova. Prema njima, Salah radi nešto što je u islamu nedopušteno pa su mu to i poručili pokušavajući ga "vratiti na pravi put". No bilo je i pozitivnih reakcija, poput one bivšeg hrvatskog reprezentativca i velikog Salahova prijatelja Dejana Lovrena, koji je u komentar stavio simbol srca.

Ove godine na fotografiji ipak nije bilo Salaha, koji se s Egiptom nalazi na Afričkom kupu nacija, pa su na njoj samo njegove kćeri Makkah i Kayan.

