NIJE PRVI PUT /

Napali jednog od najboljih igrača na svijetu jer slavi Božić

Napali jednog od najboljih igrača na svijetu jer slavi Božić
Foto: Franck Fife/afp/profimedia

Salah je s 190 golova u Premier ligi jedan od najboljih stranaca, ali i igrača u povijesti „najbolje lige na svijetu“.

25.12.2025.
18:31
Sportski.net
Franck Fife/afp/profimedia
Legenda Liverpoola i ponajbolji afrički igrač svih vremena Mohamed Salah ponovno se našao pod kritikama. Ovoga puta razlog nije njegova forma ili neka nepromišljena izjava za medije, već – slavljenje Božića.

Salah, koji je musliman, već neko vrijeme slavi Božić te svake godine tradicionalno objavi fotografije božićne jelke. To je učinio i ove godine, a da neke tradicije teško izumiru dokazuju komentari u kojima je, kao i ranijih godina, Salah napadnut od strane svojih fanova. Prema njima, Salah radi nešto što je u islamu nedopušteno pa su mu to i poručili pokušavajući ga "vratiti na pravi put". No bilo je i pozitivnih reakcija, poput one bivšeg hrvatskog reprezentativca i velikog Salahova prijatelja Dejana Lovrena, koji je u komentar stavio simbol srca.

Ove godine na fotografiji ipak nije bilo Salaha, koji se s Egiptom nalazi na Afričkom kupu nacija, pa su na njoj samo njegove kćeri Makkah i Kayan.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)

Mohamed SalahLiverpoolEgipatska Nogometna Reprezentacija
