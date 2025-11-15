Pomirba na pomolu? Usred svađe oko energenata Milanović se sastao s Mađarima u Baranji

NAKON SASTANKA S ORBANOM /

U Kopačevu, Dom Mađara bio je domaćin plesnog događaja koji je istaknuo jačanje hrvatsko-mađarskih odnosa. Nakon što je mađarski predsjednik ugostio Zorana Milanovića u Budimpešti, susret je nastavljen u Baranji, uz tradicionalne plesne korake kao simbol kulture i povezanosti naroda.

Tijekom svečanosti, predsjednik Milanović izrazio je uvjerenje da će manjinske zajednice obiju zemalja nastaviti biti čvrst most prijateljstva. Mađarski predsjednik Tamás Sulyok istaknuo je ponos i snagu koje dolaze iz nacionalne pripadnosti, smatrajući je riznicom vrijednosti koja obogaćuje svakodnevni život.

Međutim, odnosi su testirani prijeporima oko energetskih suradnji - MOL-a i Janafa. Milanović je s premijerom Viktorom Orbanom razgovarao o ulozi Janafa u regionalnoj energetskoj infrastrukturi, nastojeći otvoriti prostor za dogovor od zajedničkog interesa.

Robert Jankovics, zastupnik mađarske nacionalne manjine, primjetio je da obični građani ne doživljavaju povremene političke nesuglasice kao svoje. Naglasio je važnost obrazovanja i očuvanja jezika, s četiri škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku. Više doznajte u prilogu Marine Brcković.