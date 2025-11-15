Zastrašujući trend nasilja među djecom, slučaj mladih Zadrana zgrozio Hrvatsku
Nastavlja se zabrinjavajući val nasilja. Dva dana nakon napada na splitske srednjoškolce na trgu bana Jelačića, grupa mladih skrivenih iza "fantomki" i kapuljača napala je i zadarske srednjoškolce koji su došli na Interliber. Uhićeni maloljetni napadač je iz Šibenika i već je prijavljivan za nasilje.
Napad na zadarske srednjoškolce sinoć je parkiralište Interlibera pretvorio u scenu s rotirkama policije i hitne, a sajmom knjiga i danas patroliraju specijalci.
"Sve to proizlazi iz kućnog odgoja. Dica se sama zakače radi gluposti starijih. To je sve odraz ovih događanja, svega što se događa u našoj državi, mladi to kupe kao spužva i to je to", kaže Zadranin Ivan Grozdanić, a mlada majka iz Zadra Anđelina Pifat dodaje:
"Mislim da svi trebaju biti educirani za takve neke stvari, da trebaju znati što napraviti u tijeku takve neke situacije i da se priča o tome. Ja mislim da ne treba ništa, pa niti to ne treba zataškavati." Više doznajte u prilogu Nikoline Radić.