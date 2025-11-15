Zastrašujući trend nasilja među djecom, slučaj mladih Zadrana zgrozio Hrvatsku

NAPAD ZA NAPADOM /

Nastavlja se zabrinjavajući val nasilja. Dva dana nakon napada na splitske srednjoškolce na trgu bana Jelačića, grupa mladih skrivenih iza "fantomki" i kapuljača napala je i zadarske srednjoškolce koji su došli na Interliber. Uhićeni maloljetni napadač je iz Šibenika i već je prijavljivan za nasilje.

Napad na zadarske srednjoškolce sinoć je parkiralište Interlibera pretvorio u scenu s rotirkama policije i hitne, a sajmom knjiga i danas patroliraju specijalci.

"Sve to proizlazi iz kućnog odgoja. Dica se sama zakače radi gluposti starijih. To je sve odraz ovih događanja, svega što se događa u našoj državi, mladi to kupe kao spužva i to je to", kaže Zadranin Ivan Grozdanić, a mlada majka iz Zadra Anđelina Pifat dodaje:

"Mislim da svi trebaju biti educirani za takve neke stvari, da trebaju znati što napraviti u tijeku takve neke situacije i da se priča o tome. Ja mislim da ne treba ništa, pa niti to ne treba zataškavati." Više doznajte u prilogu Nikoline Radić.