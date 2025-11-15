Liječnici predlažu reformu hitne: Od beneficiranog staža do psihološke pomoći i novih linija za pacijente

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ZA BOLJE UVJETE RADA /

Hrvatska udruga bolničkih liječnika, zajedno s 12 drugih komora, društava i sindikata, predstavila je prijedlog reforme hitne pomoći. Plan obuhvaća beneficirani radni staž, videonadzor, psihološku pomoć i nove telefonske linije za konzultacije prije dolaska pacijenata.

Slađana Srdoč, specijalistica hitne medicine s 30 godina iskustva, opisuje posao.

"Posao je dinamičan, pun adrenalina. Svaki liječnik, tehničar i sestra u početku nose veliki stres i odgovornost."

"Suočavate se s umiranjem, traumama, reanimacijama i pritiscima obitelji, dok čekanja u čekaonici izluđuju osoblje." dodaje predsjednica udruge Ivana Šmit

Gužve su vidljive i pred KBC-om Zagreb, gdje zbog obnove ima 40% manje kreveta, a u 24 sata kroz hitnu prođe 400 pacijenata. Da se hitna rastereti, predlažu se nove telefonske linije.

Svaki peti liječnik ima manje od godinu dana iskustva

"Uvođenje linija za konzultacije prije dolaska puno bi rasteretilo osoblje. Ljudi zbog straha često traže hitnu pomoć." kaže Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu.

Problem vide i iz Udruge pacijenata, ali i liječnici. Svaki peti liječnik ima manje od godinu dana iskustva.

"Nehitni pacijenti zaglušavaju sustav, dok hitni, primjerice s akutnim koronarim incidentom, čekaju neopravdano."tvrdi Dragan Soldo, liječnik obiteljske medicine.

Predlažu i zaštitare u svim bolnicama, standardiziranu trijažu, skraćenje radnog tjedna sa 40 na 32 sata te povećanje koeficijenata plaća.

