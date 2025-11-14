RTL-ova reporterka otkrila situaciju u Rijeci i kakvo je stanje prije Farana

posljednji korak /

RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan javila se uživo iz Rijeke uoči Hrvatskog dvoboja s Farskim Otocima na Rujevici. U izvještaju je otkrila nekoliko važnih detalja iz reprezentativnog kampa i donijela informacije koje su mnogi komentirali.

Najveće iznenađenje svakako je odluka izbornika Zlatka Dalića da Josip Stanišić krene od prve minute, ali na poziciji stopera, što mu nije primarna uloga na klupskoj sceni. Istaknula je kako je upravo ta informacija izazvala najviše reakcija pred utakmicu u kojoj Hrvatskoj treba barem bod kako bi i službeno potvrdila plasman na Svjetsko prvenstvo.

Uoči susreta, svoj je komentar dao i Ivan Perišić na jučerašnjoj presici, a što je rekao i kako je objasnio stanje u momčadi – možete pogledati u priloženom videu.