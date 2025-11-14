FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
posljednji korak /

RTL-ova reporterka otkrila situaciju u Rijeci i kakvo je stanje prije Farana

RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan javila se uživo iz Rijeke uoči Hrvatskog dvoboja s Farskim Otocima na Rujevici. U izvještaju je otkrila nekoliko važnih detalja iz reprezentativnog kampa i donijela informacije koje su mnogi komentirali.

Najveće iznenađenje svakako je odluka izbornika Zlatka Dalića da Josip Stanišić krene od prve minute, ali na poziciji stopera, što mu nije primarna uloga na klupskoj sceni. Istaknula je kako je upravo ta informacija izazvala najviše reakcija pred utakmicu u kojoj Hrvatskoj treba barem bod kako bi i službeno potvrdila plasman na Svjetsko prvenstvo.

Uoči susreta, svoj je komentar dao i Ivan Perišić na jučerašnjoj presici, a što je rekao i kako je objasnio stanje u momčadi – možete pogledati u priloženom videu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
14.11.2025.
20:27
Sportski.net
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaZlatko DalićInes Goda ForjanRujevica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx