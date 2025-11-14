FREEMAIL
LUKA, JESI LI TO TI? /

Modrić drastično promijenio izgled: Pojavila se snimka

Modrić drastično promijenio izgled: Pojavila se snimka
Foto: Matija Habljak/pixsell

Modrić će u petak biti u fokusu i zbog ove promjene

14.11.2025.
18:50
M.G.
Matija Habljak/pixsell
Luka Modrić se uoči utakmice Hrvatske i Farskih otoka na Rujevici ošišao

Modrić je na novu frizuru otišao kod poznatog frizera Darija Vilića, koji je proces Lukinog šišanja objavio na Instagramu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BARBER DARIO (@barber_dario)

Modrić je jako promijenio svoju prepoznatljivu fizuru i sada ima puno kraću kosu. Ne sjećamo se kada smo ga posljednji put vidjeli s ovako kratkom kosom...

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Luka će se s novom frizurom prvi put pokazati na uakmici protiv Farskih otoka koja se igra u petak od 20.45, a čiji prijenos u tekstualnom obliku možete pratiti na Net.hr-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan uoči ključne utakmice: Dalić otkrio kako Hrvatska napada Farske otoke

Luka ModrićHrvatska Nogometna ReprezentacijaFrizurašišanje
