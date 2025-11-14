Modrić drastično promijenio izgled: Pojavila se snimka

Luka Modrić se uoči utakmice Hrvatske i Farskih otoka na Rujevici ošišao.

Modrić je na novu frizuru otišao kod poznatog frizera Darija Vilića, koji je proces Lukinog šišanja objavio na Instagramu.

Modrić je jako promijenio svoju prepoznatljivu fizuru i sada ima puno kraću kosu. Ne sjećamo se kada smo ga posljednji put vidjeli s ovako kratkom kosom...

Luka će se s novom frizurom prvi put pokazati na uakmici protiv Farskih otoka koja se igra u petak od 20.45, a čiji prijenos u tekstualnom obliku možete pratiti na Net.hr-u.

