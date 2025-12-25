FREEMAIL
čuvar mreže /

Španjolska legenda oplela po zvijezdi Real: 'Ne zaslužuje toliku plaću, na terenu je bolji Mbappé'

Španjolska legenda oplela po zvijezdi Real: 'Ne zaslužuje toliku plaću, na terenu je bolji Mbappé'
Foto: Jose Luis Roca/afp/profimedia

Viniciusova forma dodatno pojačava sumnje, ove sezone zabio je tek šest golova

25.12.2025.
11:45
Sportski.net
Jose Luis Roca/afp/profimedia
Ulaskom u 2026. godinu Real Madrid suočava se s ključnim pitanjem, budućnošću Viniciusa Juniora. Brazilcu ugovor istječe 2027., a pregovori o produljenju zapeli su zbog njegovih financijskih zahtjeva. Vinicius, prema španjolskim medijima, traži ugovor vrijedan 30 milijuna eura po sezoni, čime bi postao najplaćeniji igrač kluba.

Takvi zahtjevi izazvali su kritike klupske legende Santiaga Cañizaresa, koji smatra da Brazilac trenutačnim igrama ne zaslužuje biti u istom platnom razredu kao Kylian Mbappé. Upozorio je da bi Real u tom slučaju plaćao prošle uspjehe i potencijal, a ne aktualni učinak.

"Plaća o kojoj se raspravlja ne odgovara onome što Vinicius radi na terenu, onome što će biti na stolu ako bude potpisivao novi ugovor. Ali činjenica je da njegova plaća ne odgovara plaći većine igrača Real Madrida", izjavio je Canizares.

Viniciusova forma dodatno pojačava sumnje, ove sezone zabio je tek šest golova, a bez pogotka je već 16 utakmica zaredom. Zbog toga su se prvi put počeli javljati i zvižduci s tribina Santiago Bernabéua.

