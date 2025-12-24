Odluka s Bernabéua koja je šokirala: Zašto je Real odbio Modrića? Sada se kaju...

Luka Modrić i dalje je vruća tema u Madridu iako već nekoliko mjeseci igra u Milanu. Ovoga puta u Madridu se povukla tema Luke Modrića i trenera Xabija Alonsa te njihovog odnosa u zadnjim Lukinim mjesecima u glavnom gradu Španjolske.

El Mundo piše kako je Luka postupno izgubio ulogu kakvu je godinama imao u Real Madridu, u momčadi koja se danas oslanja na tek nekoliko iskusnih i autoritativnih igrača poput Carvajala i Courtoisa, dok je Militao tek djelomično u toj skupini. Ostatak momčadi čine uglavnom mladi ili novi igrači, još bez težine i utjecaja koji su nekoć definirali svlačionicu na Santiago Bernabéuu.

Ipak, odluka o Modrićevoj sudbini donesena je znatno ranije. Već u proljeće 2024. u klupskim strukturama pojavile su se ozbiljne dvojbe oko njegova nastavka, no tada su Ancelottijevo inzistiranje, snažna podrška svlačionice i odlazak Tonija Kroosa presudili u korist jednogodišnjeg produljenja ugovora. Godinu dana kasnije, uprava je zauzela čvrst stav – odgovor je bio “ne”.

Modrić je želio završiti karijeru u Madridu i bio je spreman na dodatna smanjenja plaće kako bi ostao u klubu. No klupska strategija išla je u drugom smjeru: potpuna tranzicija veznog reda prema Tchouaméniju, Camavingi, Valverdeu i Güleru, uz Judea Bellinghama kao središnju ofenzivnu figuru.

Xabi Alonso dijelio je želju da Modrić ostane, ali je bio svjestan da odluka ne ovisi o njemu. Hrvatskog kapetana koristio je u njegovim posljednjim nastupima za Real, ponajviše kao iskusnog aduta u završnicama utakmica na Svjetskom klupskom prvenstvu, istovremeno se usmjeravajući na razvoj mlađih igrača.

Nekoliko mjeseci kasnije, Modrić u Italiji ponovno pokazuje svoju klasu, dok se vezni red Real Madrida i svlačionica još uvijek traže u procesu prilagodbe i izgradnje nove hijerarhije.

