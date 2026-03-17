Policija podijelila paprene kazne dvojici 'genijalaca', pogledajte što su učinili

Zagrebačka policija zaustavila je 36-godišnjeg vozača u nedjelju oko 2.30 sati u Radničkoj ulici na Trnju kod kućnog broja 27. Utvrdili su da je imao 1,55 promila alkohola u krvi te da je vozio dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih bodova. Vozač je uhićen i doveden na nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Sud je okrivljenika proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 5000 eura dok je vozilo kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja trajno i bez naknade oduzeto u korist Republike Hrvatske.

U petak, pet minuta iza ponoći, u Novom Zagrebu, 32-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Jadranskom avenijom u smjeru sjeveroistoka. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Jaruščica, većom brzinom zaobišao je vozilo koje je stajalo na semaforu u krajnjoj desnoj traci za obavezan smjer desno, te je iz trake za obavezan smjer ravno skrenuo u desno u Ulicu Jaruščica dok je za taj smjer na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo.

Prošao kroz dva crvena svjetla

Nastavio je upravljati osobnim automobilom većom brzinom Ulicom Jaruščica te je dolaskom do raskrižja s Ulicom Remetinec, gdje se prometom upravlja semaforima ponovno prošao na znak crvenog svjetla te je nastavio upravljati u smjeru juga.

Potom, u Ulici Zlatareva Zlata kod kućnog broja 46 zaustavili su ga policijski službenici. Odbio je testiranje na alkohol i droge. Vozač je uhićen i doveden na nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Sud je vozača proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 2640 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od pet mjeseci.

