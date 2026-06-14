Škotska pobijedila Haiti za prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu nakon 36 godina

Škotska nogometna reprezentacija uspješno je jutros po našem vremenu započela nastup na Svjetskom prvenstvu, svladavši Haiti s 1-0 u prvoj utakmici skupine C na stadionu Gillette. Pobjednički pogodak postigao je John McGinn u 28. minuti, donijevši Škotima vrijedna tri boda i prvo mjesto u skupini. Iza njih su Maroko i Brazil, koji su u međusobnom ogledu remizirali 1-1 i osvojili po bod.

Uoči susreta Boston su ispunili škotski navijači, koji su na ulicama stvorili odličnu atmosferu. Poznato je kako su Škoti odlični navijači. Tartan Army, kako se zovu navijači škotske reprezentacije, prate svoju selekciju u velikom broju, a tako je i u SAD-u.

Za spomenuti kako je škotska ju utakmicu ušla bez ozlijeđenog braniča Scotta McKenne, koji ima problema s listom, dok je Haiti imao drukčiju vrstu poteškoća. FIFA im je zabranila korištenje pripremljene garniture dresova za prvenstvo jer su sadržavali detalje koji bi se mogli protumačiti kao politička poruka.

Grupa C

Boston, 64.116 gledatelja

Haiti - Škotska 0-1 (McGinn, 28)

Haiti: Placide - Arcus, Ade, Delcroix, Experience - Deedson (61. Casimir), Jean-Jacques, Bellegarde, Providence (85. Fortune) - Pierrot, Isidor (75. Joseph)

Škotska: Gunn - Hickey (75. Patterson), Hendry, Hanley, Robertson - Gannon-Doak (75. Christie), McTominay, Ferguson, McGinn (82. Curtis) - Shankland (82. McLean), Adams (75. Dykes)

Žuti kartoni: Bellegarde, Hickey, Curtis, McLean