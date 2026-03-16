Prijete kazne do 20 tisuća eura, ali i do 60 dana zatvora: 'Najveća ugroza su čak vikendi'

Prva vatrogasna intervencija ove godine u Zadarskoj županiji, u kojoj je dignut kanader - dogodila se upravo pred kamerana RTL-a Danas.

Dok su se snimali vatrogasci i poljoprivrednici i pričali o oprezu koji je potreban pri spaljivanju korova - u Novigradu je izbio požar za kojeg se smatra da je nastao upravo spaljivanjem biljnog otpada.

Prvi ovogodišnji požar na području Zadarske županije na kojemu su angažirane i zračne snage izbio je uz borovu šumu i u neposrednoj blizini kuća u Novigradu koje se samo zbog brze intervencije vatrogasaca nisu našle u opasnosti.

"Na području novljanske Drage imamo jako gustu šumu na nepristupačnom terenu i kako bi pomogli vatrogascima angažirali smo jedan protupožarni zrakoplov kanader, a od zemaljskih snaga 9 vatrogasnih vozila s 18 vatrogasaca", kaže zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

Moguće je da je požar nastao zbog proljetnog spaljivanja biljnog otpada, ali policija tek utvrđuje točan uzrok i eventualne krivce.

"Posljednja tri mjeseca imamo jako puno požara otvorenog prostora. To je povezano s radovima u polju. Dakle, sada je trava suha, pogotovo na buru, na ovakve dane koji su iza nas. Evo u posljednjih dva tjedna, otkad je ovako lijepo vrijeme, imali smo 74 požara otvorenog prostora na području Zadarske županije", dodaje Rudić.

Dozvoljeno spaljivanje otpada do 1. lipnja

Spaljivati biljni otpad dozvoljeno je do službenog početka protupožarne sezone 1. lipnja, ali uz propisane mjere opreza.

Kada pale vatru u polju, poljoprivrednici kažu da je najvažnije cijelo vrijeme biti uz nju i nikada ne otići kući prije nego se potpuno ugasi.

Dok zajednički orezuju obiteljski maslinik, bračni par iz Radovina kaže kako grane maslina uvijek spaljuju u manjoj hrpi. To iziskuje više vremena, ali je sigurnije.

"To slažemo na izdvojeno mjesto i spaljujemo, ali na način da pazimo otkud sam vjetar kreće, tako da požar se ne bi prenio i na suhu travu od ostalih maslinika, ali uvijek se vrtimo oko vatre da se to ne bi bacilo na zlo", rekla je Katica Poljak ta nadodala kako u traktoru, za svaki slučaj, imaju i 200 litara vode.

Iskusni poljoprivrednici sva veća spaljivanja prijavljuju vatrogascima. Nikola višak grana uvijek izvlači na čistinu i tamo ih spaljuje.

"S obzirom da se polje sve manje radi, pa je dosta zaraslo u krošnju, šumu, neobradivi dio, znači sve je to zapaljivo. I onda ljudi i ne pale di je opasno", kaže Nikola Dundović iz Radovina i pojašnjava: "Najbolje je kad nema vjetra, ako vjetar ne nosi prema šumi i tako iz iskustva pazimo kako da ne dođe do požara".

Potreban veći oprez

Nisu ipak svi tako oprezni i savjesni, pa je spaljivanje korova za vikend u Sukošanu u nedjelju na tri mjesta izmaklo kontroli, a dan ranije poljski radovi rezultirali su požarom i u Ninu.

"Najveća ugroza su čak vikendi, kad su ljudi slobodni, ili poslijepodnevni sati, kad dođu s posla. To su te njihove ure", govori prema dugogodišnjem iskustvu zapovjednik DVD Pljusak iz Nina Joško Jurlina te zaključuje kako neoprezni poljoprivrednici obično i neodgovorno odu: "Mi kad dođemo, mi ne zateknemo nikoga. Obično ne bude nigdje nikoga. Tako da ljudi to samo napuste. Zapale i napuste, onda se to proširi i eto požara otvorenog prostora".

A zakon opominje – ukoliko se požar izazove iz nehaja ili ne prijavi da je vatra izmakla kontroli, predviđene novčane kazne su od 130 do 2000 eura. Kod velikih šteta i ugroze života, kazne se penju do 20 tisuća eura, ali i do 60 dana zatvora.