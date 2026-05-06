Toma otkrio Zorinu tajnu: ‘Zašto ste to tajili od mene?'

Slijedeći Katu, Toma je u 'Divljim pčelama' sasvim slučajno naletio na istinu koju nitko nije želio otkriti. Zora je trudna i skriva se od svih. Njegova sumnja da se nešto čudno događa pokazala se opravdanom kada je zatekao Katu u razgovoru sa Zorom, nakon čega je bez okolišanja zatražio objašnjenje.

Istina koja ga je zatekla nespremnog

Kata je u prvi mah reagirala obrambeno i oštro, no ubrzo je, pod pritiskom situacije, priznala ono što je do tada bilo skriveno. Otkrila je da se Zora povukla kako bi trudnoću držala podalje od očiju javnosti – barem do poroda.

Toma je ostao zatečen. Iako je slutio da nešto nije u redu, ovakav rasplet nije očekivao. “Vidim… vidim dobro”, jedva je izustio, pokušavajući shvatiti što to znači za sve njih. Uslijedila su pitanja puna nevjerice i zamjerke: “I što ćete kad se dijete rodi? Zašto ste to tajili od mene?”

Neodgovorena pitanja

Kata mu nije ostala dužna, uzvrativši pitanjem što bi uopće učinio da je ranije znao, čime je dodatno zaoštrila njihov odnos. No, najveća nepoznanica ostala je visjeti u zraku – identitet oca. Toma je izravno upitao: “Dobro, a tko je otac?”, ali odgovor nije dobio. Umjesto toga, Zora ga je preklinjala da sve zadrži za sebe: “Toma, molim te, nitko ne smije saznati.” Na kraju ga je poslala kući, ostavljajući ga samog s teškim saznanjem i nizom pitanja na koja još nema odgovora.