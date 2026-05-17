FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS KOD LEIPZIGA /

Policija usmrtila tigra u Njemačkoj: Pobjegao s privatnog posjeda krotiteljice i ozlijedio muškarca

Policija usmrtila tigra u Njemačkoj: Pobjegao s privatnog posjeda krotiteljice i ozlijedio muškarca
×
Nastup Carmen Zander s tigrom tijekom 42. Međunarodnog cirkuskog festivala u Monte Carlu
Foto: Claude Paris/AFP/Profimedia

Cijelo područje u okolici Leipziga satima je bilo u strahu, a na terenu su bile specijalne postrojbe i helikopteri

17.5.2026.
17:26
danas.hr
Claude Paris/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U njemačkom mjestu Dölzig danas se odvijala velika policijska potjera nakon što je tigar pobjegao s privatnog posjeda i ozlijedio jednu osobu.

Cijelo područje u okolici Leipziga satima bilo je u strahu, a na terenu su bile angažirane specijalne postrojbe i spasilački helikopteri. Nakon dramatične potjere tigar je lociran u obližnjem vrtu gdje ga je policija usmrtila, piše Fenix

Životinja je pripadala kontroverznoj trenerici i krotiteljici Carmen Zander.

Ozlijeđen pomoćnik

Užas se dogodio kada je tigar unutar komercijalne zone u Dölzigu iznenada napao i ozlijedio pomoćnika krotiteljice. 

Na mjesto događaja odmah je upućen spasilački helikopter koji je zbrinuo ranjenog muškarca, a još uvijek nisu poznate informacije o težini njegovih ozljeda. 

Nakon što je napao čovjeka, tigar je uspio pobjeći iz ograđenog prostora, što je izazvalo paniku kod stanovnika, a na teren su izašli pripadnici specijalnih postrojbi.

Policija je potvrdila da su sve ostale divlje životinje na tom prostoru pod kontrolom i da u bijegu više nema drugih opasnih mačaka. Vatrogasci i dalje osiguravaju teren, a cesta prema Frankenheimu potpuno je blokirana za promet.

Krotiteljica od ranije pod istragom

Ovaj stravičan incident bacio je golemu mrlju na rad krotiteljice Carmen Zander, protiv koje Državno odvjetništvo u Leipzigu već od ranije vodi službeni istražni postupak.

Naime, poznata krotiteljica optužena je da je, usprkos nedostatku važećih i potrebnih dozvola, javno reklamirala i organizirala svoje predstave i izložbe s tigrovima. Istraga će sada morati utvrditi pod kakvim su sigurnosnim uvjetima divlje životinje uopće držane.

TigarKrotiteljicaNjemačka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike