Policija usmrtila tigra u Njemačkoj: Pobjegao s privatnog posjeda krotiteljice i ozlijedio muškarca

U njemačkom mjestu Dölzig danas se odvijala velika policijska potjera nakon što je tigar pobjegao s privatnog posjeda i ozlijedio jednu osobu.

Cijelo područje u okolici Leipziga satima bilo je u strahu, a na terenu su bile angažirane specijalne postrojbe i spasilački helikopteri. Nakon dramatične potjere tigar je lociran u obližnjem vrtu gdje ga je policija usmrtila, piše Fenix.

Životinja je pripadala kontroverznoj trenerici i krotiteljici Carmen Zander.

Ozlijeđen pomoćnik

Užas se dogodio kada je tigar unutar komercijalne zone u Dölzigu iznenada napao i ozlijedio pomoćnika krotiteljice.

Na mjesto događaja odmah je upućen spasilački helikopter koji je zbrinuo ranjenog muškarca, a još uvijek nisu poznate informacije o težini njegovih ozljeda.

Nakon što je napao čovjeka, tigar je uspio pobjeći iz ograđenog prostora, što je izazvalo paniku kod stanovnika, a na teren su izašli pripadnici specijalnih postrojbi.

Policija je potvrdila da su sve ostale divlje životinje na tom prostoru pod kontrolom i da u bijegu više nema drugih opasnih mačaka. Vatrogasci i dalje osiguravaju teren, a cesta prema Frankenheimu potpuno je blokirana za promet.

Krotiteljica od ranije pod istragom

Ovaj stravičan incident bacio je golemu mrlju na rad krotiteljice Carmen Zander, protiv koje Državno odvjetništvo u Leipzigu već od ranije vodi službeni istražni postupak.

Naime, poznata krotiteljica optužena je da je, usprkos nedostatku važećih i potrebnih dozvola, javno reklamirala i organizirala svoje predstave i izložbe s tigrovima. Istraga će sada morati utvrditi pod kakvim su sigurnosnim uvjetima divlje životinje uopće držane.