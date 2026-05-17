Zagrepčani u šoku nakon tragedije u kojoj je poginula djevojka (22): 'Čuli smo udarac...'

Na zagrebačkim ulicama noćas je došlo do tragedije. Automobil je na pješačkom prijelazu udario u 22-godišnju djevojku u naselju Pešćenica na istoku grada.

Vozač je nakon nesreće pobjegao, a djevojka nažalost, preminula. PU zagrebačka izvijestila je kako su u nedjelju ujutro pronašli i uhitili vozača koji je naletio na djevojku i usmrtio ju.

'Jure sto na sat'

Stanovnici upozoravaju da na toj dionici ulice Dolje Svetice nedostaje prometne signalizacije te da se vozi prebrzo.

"Bili smo u kući, družili smo se, prijatelji i ja, čuli smo udarac ali tek ujutro smo čuli što je, ne mogu vjerovati. Ja sam isto prije koji dan išao, kiša je padala. Nitko neće stati, jure 100 na sat, ne znam što napraviti. Možda staviti neki ležeći, upozorenja", rekao je Patrik iz Zagreba.

"Trebala bi ovdje neka regulacija, znaju tu voziti i ne stati nikako. Moramo pažljivo prelaziti preko pješačkog, nema nam druge", rekla je Ana iz Zagreba.