VEDRI DUH GENERACIJE /

Ubijeni maturant bio je košarkaš, riječi kluba tjeraju suze na oči: 'Oplakujemo dijete koje je još trebalo živjeti'
Foto: Dusko Jaramaz, PIXSELL/Facebook, Košarkaški klub DOŠK Drniš﻿

Drniški klub se od 19-godišnjaka oprostio dirljivom objavom, a obitelji izrazio sućut zbog tragičnog gubitka

17.5.2026.
13:02
Dunja Stanković
Ubijeni tek punoljetni maturant (19) u Drnišu sinoć je otišao dostaviti još jednu pizzu ne sluteći da će postati žrtva okrutnog zločina. Drniški kraj zavijen je u crno i oplakuje izgubljeni život mladića dok policija traga za ubojicom koji je u bijegu. 

Lokalni mediji pišu da je ubijeni igrao košarku u košarkaškom klubu DOŠK. S bratom je bio član generacije koja je razveselila sve osvojenim trećim mjestom na prvenstvu Hrvatske. 

Drniški klub se od 19-godišnjaka oprostio dirljivom objavom, a obitelji izrazio sućut: "Oduzeti smo prestrašnim vijestima o nepojmljivoj tragediji koja nas je sve zadesila. U stanju smo neizmjerne boli koja para dušu, a srce od noćas ne pronalazi mir, samo pitanja i patnju.

Miješaju se ljutnja i nevjerica

Nemoguće je uopće pronaći riječi kojima bismo opisali duboku tugu nakon preranog odlaska našeg prijatelja – našeg nestašnog dječaka, našeg košarkaškog virtuoza i osmijeha koji je godinama unosio radost među sve okupljene oko KK DOŠK-a", ističu iz kluba. 

Kažu, mladić je bio srce i duša generacije. 

U klubu se miješaju nevjerica i ljutnja. Ljutnja jer misle da je društvo opet zakazalo, jer je mladi život ugašen prerano. 

"A svima nam je poznato da je naš grad godinama živio u strahu i strepnji, osjećajući da opasnost postoji, dok su odgovorni ostali nijemci bez prave reakcije", navode. 

Iz DOŠK-a također kažu da im je teško prihvatiti da oplakuju dijete koje je imalo cijeli život pred sobom. "Vedri duh, dobrota i osmijeh našeg košarkaša zauvijek će odzvanjati ispod obruča, u svlačionici, na treninzima i u svakom našem sjećanju", zaključuju u objavi. 

Ubojica u bijegu

Za ubojstvo mladića u Drnišu osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić za kojim aktivno traga policija i sve raspoložive snage. 

Policija je upozorila građane da mu se ne približavaju ako ga sretnu jer je opasan i vjerojatno naoružan. 

Aleksić je, prema sumnjama policije, sinoć oko 23 sata na terasi obiteljske kuće upucao 19-godišnjaka, inače drniškog maturalna, koji je navečer dostavljao pizzu. 

Osumnjičeni je od ranije poznat policiji te je 2023. prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Po pisanju medija 50-godišnjak je već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa koje je počinio 27. svibnja 1994. godine te je početkom 2000-ih nepravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog okrutnog i podmuklog ubojstva.

