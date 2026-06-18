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Plenković otkrio važan detalj pregovora o Hrvatima u BiH: 'Kad dovrše nacrt neka se njemu jave'

Plenković otkrio važan detalj pregovora o Hrvatima u BiH: 'Kad dovrše nacrt neka se njemu jave'
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL, ilustracija

Domovinski pokret je u srijedu izvijestio kako su u srijedu održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o DP-ovom prijedlogu saborske Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH

18.6.2026.
18:37
Hina
Marko Prpic/PIXSELL, ilustracija
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Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak u Bruxellesu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom (DP) vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH, koju ta stranka predlaže.

“Mi smo se na zadnjem sastanku koalicije dogovorili da, kada kolege dovrše svoj nacrt, obave konzultacije s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj je nadležnosti vanjska i europska politika pa tako i odnosi sa susjedima i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija”, rekao je Plenković po dolasku na summit EU-a.

Prvi koalicijski sastanci o Hrvatima u BiH

Domovinski pokret je u srijedu izvijestio kako su u srijedu održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o DP-ovom prijedlogu saborske Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, a kojom među ostalim, traže uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH.

“Odlučno odbacujemo uobičajene neutemeljene primjedbe da se Republika Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja susjedne države. Republika Hrvatska nije samo supotpisnica Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, već ima i ustavnu te političku odgovornost prema Hrvatima u BiH", poručili su u priopćenju.

Andrej PlenkovićDomovinski PokretHrvati U BihIzborni Zakon U Bih
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