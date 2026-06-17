Hoće li Andrej Plenković komentirati DP-ovu rezoluciju i koja je njegova poruka Vatrenima?

Vlada Republike Hrvatske održat će danas sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu s početkom u 10 sati, a među ključnim točkama dnevnog reda naći će se prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lovstvu, Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2026. - 2035. te odluka o nabavi novih vozila za hitnu medicinsku službu.

Ivan Penava najavio je jučer kako DP traži zasebnu izbornu jedinicu i reviziju hrvatskog državljanstva u svojoj rezoluciji o Hrvatima u BiH. Očekuje se da bi premijer Andrej Plenković mogao to komentirati u uvodnoj riječi kao i riječi podrške koje će uputiti hrvatskoj reprezentaciji koja danas igra svoju prvu utakmicu na SP-u.

Zasebna izborna jedinica i revizija hrvatskog državljanstva - to u svojoj rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini traži Domovinski pokret, doznaje ekskluzivno RTL Danas.

Rezolucija je izazvala prijepore među partnerima.

Predložene izmjene Zakona o lovstvu usmjerene su na održivo gospodarenje lovnim resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje uloge lokalnih zajednica te smanjenje administrativnih troškova. Među najvažnijim novostima ističe se povećanje udjela prihoda od zakupnina lovišta koji pripada županijama s dosadašnjih 20 na 60 posto.

Predviđeno je i produljenje razdoblja zakupa lovišta s 10 na 20 godina kako bi se potaknula veća ulaganja u razvoj lovnog gospodarstva. Zakonskim izmjenama preciznije će se urediti odgovornost za štete od divljači, po uzoru na rješenja koja se primjenjuju u većini država članica Europske unije, dok će se prekršajne i administrativne procedure pojednostaviti. Također, minimalna površina privatnih lovišta povećat će se na tisuću hektara radi osiguravanja biološke održivosti.

Na sjednici će Vlada utvrditi i Strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2035. godine, dokument kojim će se definirati smjernice za učinkovitije upravljanje državnom imovinom.

Ministri će raspravljati i o odluci vezanoj uz nabavu 26 novih vozila za hitnu medicinsku službu, namijenjenih svim županijskim zavodima za hitnu medicinu te Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba. Po završetku sjednice očekuje se više detalja o predloženim zakonskim rješenjima i planiranim ulaganjima.