Plenković odradio početni udarac pa iz VIP lože gledao spektakl: Pogledajte koji su se HDZ-ovci znojili na terenu

Hrvatska demokratska zajednica obilježila je u utorak 37. obljetnicu osnutka stranke svečanim skupom održanim u prostorijama NK “Jarun” u Zagrebu, na simboličnoj lokaciji gdje su se okupili članovi i utemeljitelji HDZ-a te brojni stranački dužnosnici.

Prisjećanje na 17. lipnja 1989. godine, kada je u tadašnjem NK “Borac” održana osnivačka skupština stranke, obilježilo je početak skupa. Među okupljenima su bili i sudionici tog povijesnog trenutka, uključujući Vladimira Šeksa, Zdravku Bušić, Luku Bebića i Nevena Juricu, koji su u prvom redu pratili program.

Na obilježavanju su se okupili i brojni članovi HDZ-a iz različitih dijelova Hrvatske, među kojima su bili Ante Mihanović, Ante Sanader, Tonči Glavina, Alen Gojak, Josip Bilaver, Zrinka Mužinić Bikić, Katarina Šimundža Bešker, Vice Oršulić, Josip Marković, Jakov Vetma, Ivica Budimir, Dario Korčulanin i drugi. Program je dodatno obilježen i tradicionalnom nogometnom utakmicom veterana NK “Jarun” i ekipe HDZ-a.

U političkom dijelu programa obratio se predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković, koji je poručio kako će stranka i dalje raditi na očuvanju političke stabilnosti i nastavku razvoja Hrvatske. Naglasio je da HDZ svoje “izborne utakmice” dočekuje tek kada za njih dođe vrijeme, uz poruku oporbi da će, kako je rekao, “proći kao i na prethodnim izborima”.

Plenković je kritizirao oporbene istupe, ocijenivši kako HDZ ne vodi politiku improvizacije, već stabilnog upravljanja državom. Istaknuo je da je cilj Vlade osigurati uvjete za gospodarski i društveni napredak te naglasio kako stabilnost smatra ključnim preduvjetom svakog razvoja.

Osvrnuo se i na, kako je rekao, narativ o “dehadezeizaciji Hrvatske”, usporedivši ga s ranijim političkim kampanjama iz prošlih desetljeća. Takve poruke ocijenio je isključivima i nedemokratskima, tvrdeći da su utemeljene na političkom jalu i polarizaciji društva.

Komentirao je i nedavne političke rasprave u Saboru, navodeći primjer uvredljivog izraza koji je, prema njegovim riječima, izrekla jedna oporbena zastupnica, što je dodatno iskoristio kao ilustraciju razine političke komunikacije.

Plenković je u nastavku istaknuo i rezultate aktualne Vlade, navodeći ulaganja u obnovu Zagreba i Banovine, razvoj energetske infrastrukture te investicije u obrazovanje i vrtiće. Pozvao je stranačke kolege da te rezultate jasnije komuniciraju javnosti, upozorivši na, kako je rekao, “buku kritika” iz oporbe.

Zaključio je kako se Hrvatska nalazi u razdoblju složenih globalnih i sigurnosnih izazova, zbog čega je, prema njegovim riječima, potrebno odgovorno, stabilno i dugoročno upravljanje državom.

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo Tuđman” Ivica Tafra podsjetio je da obljetnica nije samo stranački datum, već i važna točka hrvatskog političkog razvoja, istaknuvši ulogu utemeljitelja i prvog predsjednika HDZ-a u stvaranju moderne hrvatske države.

Na kraju obilježavanja, stranačko vodstvo položilo je vijenac kod spomen-ploče dr. Franje Tuđmana, odajući počast osnivaču stranke i prvom hrvatskom predsjedniku.