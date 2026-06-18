Srpska serija 'Klan' ogolila kriminal i otkrila kakvi su stvarni likovi, bez romatiziranja

U središtu priče su Šok i Paša, dva sitna lopova s margine, čiji će ih pogrešan korak katapultirati u samo središte mafijaških obračuna, na put prema vrhu kriminalne hijerarhije koji je sve samo ne glamurozan.

Demistifikacija podzemlja

Za razliku od djela koja romantiziraju kriminalce, 'Klan' radi suprotno. Cilj redatelja i scenarista Slobodana Skerlića bio je jasan: demistificirati svijet organiziranog kriminala i srušiti lažni sjaj koji ga često okružuje. U njegovoj viziji, kriminalci nisu šarmantni antijunaci niti 'vitezovi asfalta', već beskrupulozni talog društva. Skerlić ih namjerno prikazuje u trenucima nesigurnosti i nemoći, definirajući glavne likove kao 'slabe kukavice koje pokušavaju preživjeti u situacijama koje ih nadilaze'.

Foto: TMDB

Inspiracija u stvarnim događajima

Iako se u odjavnoj špici navodi da su likovi i događaji izmišljeni, sličnosti sa stvarnim akterima i zbivanjima iz srpske kriminalne povijesti su neporecive. Radnja serije izravno je inspirirana usponom i djelovanjem zloglasnog Zemunskog klana, jedne od najmoćnijih kriminalnih organizacija na Balkanu krajem devedesetih. Pokretač radnje je ubojstvo mafijaškog vođe Tigra, što je jasna aluzija na atentat na Željka Ražnatovića Arkana 2000. godine, događaj koji je pokrenuo žestoku borbu za prevlast u beogradskom podzemlju. Glavni likovi, Šok i Paša, profilirani su prema stvarnim vođama Zemunskog klana, Dušanu Spasojeviću 'Šiptaru' i Mili Lukoviću 'Kumu'. Serija vjerno prikazuje njihov uspon od sitnih krađa do vođa klana koji se bavi otmicama, trgovinom drogom i brutalnim likvidacijama, razotkrivajući duboku isprepletenost kriminala s državnim strukturama.

Foto: TMDB

'Klan' je više od napete kriminalističke priče. Izvedbe glavnoga dvojca, Aleksandra Dimitrijevića (Šok) i Nedima Nezirovića (Paša), maestralne su. S ocjenom 7,3 na IMDb-u, ovo je nezaobilazan sadržaj za sve ljubitelje žanra koji traže autentičan i beskompromisan prikaz stvarnosti. Na platformi Voyo dostupne su dvije sezone serije 'Klan'