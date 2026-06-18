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VEČERAS UZ NJIH /

Dokaži se kao veliki fan nogometa i riješi kviz o reprezentaciji BiH: Nije lako kao što izgleda

Dokaži se kao veliki fan nogometa i riješi kviz o reprezentaciji BiH: Nije lako kao što izgleda
Foto: Net.hr
Započnimo s lakšim pitanjima...
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Iako je njena povijest ispisana i pobjedama i porazima, zajedno s navijačima ispisala je najvažnije stranice sporta u BiH i ujedinila srca generacija. Oni igraju ključnu ulogu u definiranju nacionalnog identiteta i predstavljaju neiscrpan izvor emocija, od prijateljskih utakmica do povijesnih kvalifikacija koje su ih vodile na najveću svjetsku pozornicu. Oni su živi dokaz snage zajedništva i temelja sportskog sna. Jeste li spremni otkriti koliko duboko seže vaše znanje?

18.6.2026.
15:04
Webcafe.hr
Armin Durgut/PIXSELL
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