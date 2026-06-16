Postojala je oštrija verzija DP-ove rezolucije. Čeka se reakcija Plenkovića, pitali smo i Milanovića što misli

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Zasebna izborna jedinica i revizija hrvatskog državljanstva - to u svojoj rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini traži Domovinski pokret, doznaje ekskluzivno RTL Danas.

Rezolucija je izazvala prijepore među partnerima.

O ovoj temi nastavljamo s RTL-ovom reporterkom koja se nalazi na Jarunu gdje HDZ slavi 37. obljetnicu osnutka.

Na pitanje je li to konačan nacrt rezolucije, RTL-ova reporterka ističe da ju DP očito još brusi. Ministar Gordan Grlić Radman je i sam rekao da će se o toj temi još razgovarati i treba vidjeti kako će izgledati konačni prijedlog rezolucije.

Danas premijera nismo imali prilike čuti. Sutra je sjednica Vlade, a onda ga čekaju dva službena putovanja pa je moguće da ćemo njegov službeni stav čuti tek krajem idućeg tjedna. Ranije je bio prilično oštar prema najavama DP-a i nazvao ih je PR potezom.

Ključno će u Saboru biti hoće li rezolucija dobiti potporu HDZ-a. Lijeva oporba kritizirala je potez, a dio desnih stranaka - Most i DOMiNO dali su im potporu.

"Pitali smo za komentar i Ured predsjednika koji su rekli da će o njoj eventualno očitovati nakon što službeno stigne u Ured predsjednika", dodaje reporterka.

Ranije se pojavila druga, znatno oštrije verzija od ove sadašnje verzije. Očito i unutar te stranke postoje razna mišljenja kako bi u konačnici trebala izgledati. Više pogledajte u videu