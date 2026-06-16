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Legendarni bivši reprezentativac u 'Maksanovom korneru' otkrio što čeka Vatrene na SP-u

Saša Peršon, nekadašnji nogometaš Rijeke, Dinama i Hajduka te član prve generacije hrvatske nogometne reprezentacije, bio je gost podcasta Net.hr-a Maksanov korner“. Razgovor je snimljen u njegovom klubu Orijent u Rijeci, gdje se Peršon osvrnuo na bogatu igračku karijeru i aktualna zbivanja u hrvatskom nogometu.

U razgovoru je posebno komentirao nadolazeće Svjetsko prvenstvo, ambicije „Vatrenih“ te analizirao prvog protivnika Hrvatske, reprezentaciju Engleske.

Cijeli intervju možete pogledati OVDJE.

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16.6.2026.
17:32
Sportski.net
Saša PeršonSp 2026.Maksanov Korner
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