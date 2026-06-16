Mirjana Rakić o Bliskom istoku i Trumpovim pozivima: 'To bi bilo preoptimistično'

ŠTO ĆE BITI S HORMUZOM? /

„Brodovi svijeta, palite motore. Neka nafta poteče”, poručio je Donald Trump nakon što su Amerika i Iran postigli dogovor i najavili otvaranje Hormuškog tjesnaca. Nakon mjeseci rata, bombardiranja i pregovora stižu, kako se čini, prve dobre vijesti: Washington ukida blokadu iranskih luka, Hormuz se otvara, a sporazum bi trebao biti službeno potpisan u petak u Švicarskoj. Bijela kuća govori o "povijesnom trenutku za američku diplomaciju", iako detalji sporazuma još nisu poznati.

Trump tvrdi da će prolaz Hormuzom trajno biti besplatan, no Iranci su najavili da bi nakon 60 dana mogli uvesti plaćanje. Otvoreno ostaje i pitanje Libanona, jer se Izrael odande ne povlači, kao i koliko će trebati da se promet Hormuzom normalizira te da se svijet oporavi od ekonomskog šoka.

Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić upozorava da se promet Hormuškim tjesnacem neće normalizirati odmah. Procjenjuje se da bi za potpuno otvaranje moglo trebati oko 30 dana, a što je točno dogovoreno znat će se tek nakon objave memoranduma u petak. Više pogledajte u prilogu.