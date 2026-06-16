Barbir ga namamio u zamku: Ovako je završila borba koja je zapalila Beograd

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FIGHT LAB /

Druga epizoda serijal pod nazivom Fight Lab je na našem portalu, u kojem MMA borci Ivan i Tomislav Sičaja, poznata lica iz FNC promocije, gledateljima na jednostavan i praktičan način objašnjavaju osnovne i napredne MMA tehnike.

Cilj serijala je približiti borilačke poteze široj publici, od početnika do onih koji već treniraju, kroz jasne demonstracije i stručna objašnjenja iz prve ruke. Svaka epizoda fokusirat će se na jedan konkretan potez, njegovu primjenu u borbi te najčešće greške koje treba izbjeći. Od MMA muay thaija, boksa, kickboksa pa do ostalih borilačkih sportova...

U ovoj epizodi obrađujemo jedan od najpoznatijih završnih zahvata armbar. Ivan i Tomislav pokazuju kako se pravilno ulazi u zahvat, na što treba paziti prilikom kontrole protivnika te u kojim situacijama može biti najučinkovitija u MMA borbi. Podsjetimo, upravo ovim potezom je Đani Barbir 'završio' Jokera u beogradskoj areni.