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FNC-ov dvojac analizira borbe za Osijek, a jedan meč posebno intrigira fanove

FNC-ov dvojac analizira borbe za Osijek, a jedan meč posebno intrigira fanove
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

FNC 32 u Osijeku održava se 20. lipnja, a vi ga možete pratiti putem platforme VOYO

15.6.2026.
14:22
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
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Vodeća hrvatska i regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), podiže napetost uoči svog sljedećeg velikog događaja, FNC 32, koji će se održati u Osijeku. U sklopu promocije, na svom su Instagram profilu objavili detaljnu video analizu u kojoj njihov popularni komentatorski dvojac, Ozren i Matej, prolazi kroz sve borbe večeri i nudi svoja stručna predviđanja.

FNC 32 u Osijeku održava se 20. lipnja, a vi ga možete pratiti putem platforme VOYO

 

 

Analiza uoči borilačkog spektakla u Gradskom vrtu

U elegantnom studijskom okruženju, voditeljski par detaljno je secirao nadolazeće mečeve, raspravljajući o stilovima boraca, njihovim prednostima i mogućim ishodima. Cilj videa je publici približiti što ih točno očekuje 20. lipnja u osječkoj dvorani Gradski vrt i odgovoriti na ključna pitanja: tko izlazi kao pobjednik iz glavnih mečeva i koje borbe imaju potencijal "ukrasti show". Ovakav sadržaj postao je zaštitni znak FNC-a, organizacije koja je prepoznata kao najbrže rastuća MMA organizacija u Europi i koja je poznata po svom kvalitetnom multimedijskom pristupu promociji događaja. Dok se borci pripremaju za ulazak u kavez, FNC se pobrinuo da fanovi budu upućeni u svaki detalj priredbe koja obećava još jedan borilački spektakl.

FNC 32 u Osijeku održava se 20. lipnja, a vi ga možete pratiti putem platforme VOYO

Glavna borba večeri podijelila mišljenja

Posebnu pažnju u analizi, ali i među pratiteljima na društvenim mrežama, privukla je glavna borba večeri između Filipa "Nitro" Pejića i Vladimira "The Gentleman" Šikića. Dok su Ozren i Matej iznosili svoje viđenje, fanovi su u komentarima pokrenuli vlastitu raspravu. Jedan od korisnika istaknuo je kako je borba puna nepoznanica. "Šikić se nije borio tri godine, a zadnja pobjeda je iz 2021., po meni 1,65 na Pejića poklon ako se kladionica ne umješa u ovo", napisao je, aludirajući na dugu pauzu Šikića koja bi mogla biti ključan faktor u meču. Uz glavnu borbu, program donosi i druge atraktivne okršaje, poput onih između Toma Breesea i Marcina Prachnija te domaćeg borca Marija Žgele protiv Denija Mirnića, garantirajući večer punu uzbuđenja za sve ljubitelje mješovitih borilačkih vještina.

Filip PejićFnc 32
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