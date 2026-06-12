Tko je Nitro Pejić? Zagrebački borac u Osijeku traži povratak pobjedama

Jedan od najatraktivnijih i najpopularnijih hrvatskih MMA boraca, Filip "Nitro" Pejić, ponovno ulazi u kavez. Kao glavna zvijezda FNC 32 priredbe u osječkoj dvorani Gradski vrt, borac iz zagrebačke Dubrave tražit će povratak na pobjedničke staze protiv Vlade Šikića.

Filip Pejić, rođen 1992. godine, profesionalnu je karijeru započeo još 2011. godine, a sport mu je, prema riječima bivšeg trenera, bio spas od ulice. Nadimak "Nitro" zaradio je zahvaljujući eksplozivnom i beskompromisnom stilu borbe koji ga je brzo lansirao u vrh regionalne scene. Vrhunac tog ranog uspona dogodio se 2016. godine kada je osvojio naslov prvaka FFC organizacije, što mu je osiguralo pozivnicu o kojoj sanja svaki borac - nastup u UFC-u.

Iako je na zagrebačkoj priredbi upisao poraz, samo pojavljivanje u najjačoj svjetskoj promociji potvrdilo je njegovu kvalitetu. Karijeru je nastavio u jednoj od najjačih europskih organizacija, poljskom KSW-u, gdje je ostavio dubok trag. Tamo je, između ostalog, upisao jedan od najbržih nokauta u povijesti promocije, završivši protivnika za svega dvanaest sekundi. Međutim, nastupi u KSW-u donijeli su mu i teške poraze, uključujući i onaj u borbi koja je proglašena borbom večeri, unatoč negativnom ishodu.

Nakon niza izazovnih godina na međunarodnoj sceni, Pejić se vratio u vodeću domaću promociju, Fight Nation Championship. Njegov trenutni profesionalni omjer od 17 pobjeda, deset poraza i dva neriješena meča svjedoči o karijeri punoj uspona i padova. Čak 82 posto svojih pobjeda ostvario je prekidom, što potvrđuje zašto ga publika voli gledati. Ipak, u posljednje tri godine upisao je samo jednu pobjedu uz dva poraza, a u nadolazeći meč u Osijeku ulazi nakon poraza od Eduarda Kexela u veljači. Za Pejića, koji kao glavnu motivaciju ističe svoju obitelj, borba protiv Šikića predstavlja više od običnog meča. To je prilika za dokazivanje da "Nitro" još uvijek ima eksploziv u rukama i da je spreman ponovno dominirati pred domaćom publikom koja ga nikada nije prestala podržavati.

Borilački spektakl u Osijeku bit će njegova trideseta profesionalna borba, a pobjeda je imperativ ako želi ponovno krenuti prema vrhu. Filipa Pejića i cijeli FNC 32 gledajte na platformi Voyo u subotu, 20. lipnja.