Znate li tko je Klara Bilalović Keles? Mlada voditeljica baca borce u drugi plan svojim šarmom

Mlada Zagrepčanka Klara Bilalović Keles, sa samo 25 godina, zaštitno je lice Fight Nation Championshipa (FNC) i ime koje posljednjih godina sve češće privlači pažnju regionalne MMA publike. Ono što Klaru izdvaja nije samo prisutnost uz oktogon, već njezina sposobnost da ljudsku stranu sporta približi publici. Svojim osmijehom, iskrenim pristupom i energijom često uspijeva “omekšati” i najgrublje borce, otkrivajući gledateljima njihove priče, motivaciju i emocije, a pritom njezin izgled i karizma nerijetko zasjene i same borce.

Klara je svoj put gradila postepeno. Još kao dijete pratila je borilački sport kod kuće, uz oca, strastveno gledajući svaki meč, dok je sama trenirala plesne stilove, od cheerleadinga do jazz dancea. Nakon diplome iz novinarstva na VERN-u, iskustvo je stjecala iza kamera u digitalnoj produkciji, zatim kao asistentica u FNC-u, a radila je i na RTL-u. Danas, kombinirajući profesionalnost, toplinu i karizmu, ona je neizostavan dio FNC događaja.