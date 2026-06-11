Konkurencija na aparatima: Pogledajte što sve ima ovaj luksuzan SUV i što radi sa svjetlima

Audi je predstavio potpuno novu, treću generaciju modela Q7, jednog od najvažnijih SUV-ova u svojoj ponudi. Novi Q7 nastavlja graditi reputaciju premium obiteljskog SUV-a, kombinirajući prostranu unutrašnjost, naprednu tehnologiju i snažne dizelske motore s blagom hibridnom tehnologijom.

Dolazak novog Audija Q7 na hrvatsko tržište očekuje se tijekom lipnja 2026. godine, kada će biti objavljene i službene cijene.

Veći naglasak na praktičnosti i luksuzu

Nova generacija Q7 namijenjena je kupcima koji traže svestran automobil za svakodnevne obveze, obiteljska putovanja i duge relacije. Model je dostupan u konfiguracijama s pet, šest ili sedam sjedala, pri čemu po prvi put opcijski dolazi i izvedba sa šest pojedinačnih sjedala koja dodatno naglašava premium karakter vozila.

U unutrašnjosti dominiraju kvalitetni materijali, veliki digitalni zasloni i poboljšana ergonomija. Jedna od najzanimljivijih opcija svakako je panoramski krov promjenjive prozirnosti koji tijekom dana i noći dodatno povećava osjećaj prostranosti u kabini.

Praktičnost ostaje jedan od glavnih aduta modela. Verzija s pet sjedala nudi do 806 litara prtljažnog prostora, dok se preklapanjem stražnjih sjedala kapacitet povećava na impresivnih 2.075 litara. Kod izvedbe sa sedam sjedala na raspolaganju je do 722 litre prtljažnog prostora.

Prepoznatljiv dizajn uz novu generaciju digitalnih svjetala

Iako zadržava prepoznatljive proporcije modela Q7, nova generacija donosi moderniziran izgled s izraženijom Singleframe maskom, visokom ramenom linijom i snažnijim nastupom na cesti.

Posebnu pažnju Audi je posvetio tehnologiji osvjetljenja. Kupci mogu odabrati digitalna Matrix LED svjetla nove generacije koja koriste mikro LED tehnologiju za preciznije osvjetljavanje ceste i naprednije funkcije pomoći vozaču.

Straga se nalaze digitalna OLED svjetla treće generacije s aktivnim svjetlosnim potpisima i komunikacijskim funkcijama. Audi nudi čak osam različitih svjetlosnih potpisa koje vozači mogu personalizirati prema vlastitim željama.

Zanimljiv detalj predstavljaju i projekcije svjetlosnih signala na tlo prilikom skretanja ili promjene prometne trake, čime se dodatno povećava sigurnost ostalih sudionika u prometu.

Napredni sustavi pomoći vozaču

Novi Q7 opremljen je najnovijom generacijom sustava pomoći vozaču. Među njima se ističe Adaptive Driving Assistant Plus koji pomaže pri održavanju brzine, razmaka i položaja unutar prometne trake.

Audi je unaprijedio i sustave parkiranja. Funkcija „uvježbanog parkiranja“ omogućuje vozilu da zapamti često korištene parkirne manevre, dok nova pomoć pri vožnji unatrag olakšava izlazak iz uskih i nepreglednih prostora.

Dva V6 dizelaša s MHEV plus tehnologijom

Prilikom lansiranja novi Q7 bit će dostupan s dva 3,0-litrena V6 TDI motora.

Slabija izvedba razvija 245 KS (180 kW) i 500 Nm okretnog momenta, dok snažnija raspolaže sa 299 KS (220 kW) i 630 Nm.

Obje verzije koriste novu MHEV plus tehnologiju koja uključuje napredni generator pogonskog sklopa sposoban privremeno dodati do 24 KS električne snage. Dodatni električni kompresor poboljšava odziv na gas pri nižim okretajima i osigurava snažnija ubrzanja.

Svi modeli serijski dolaze s osmostupanjskim Tiptronic automatskim mjenjačem i stalnim quattro pogonom na sve kotače. Audi ističe da novi središnji diferencijal dodatno poboljšava trakciju, agilnost i stabilnost vozila.

Veća udobnost i bolja vozna dinamika

Serijski ovjes s čeličnim oprugama osigurava visoku razinu udobnosti, dok su za zahtjevnije kupce dostupni adaptivni zračni ovjes i sportska izvedba zračnog ovjesa s prilagodljivim amortizerima.

Time novi Q7 uspješno spaja udobnost luksuzne limuzine s praktičnošću i sposobnostima velikog SUV-a.

Proizvodnja i dolazak na tržište

Novi Audi Q7 proizvodit će se u tvornici u Bratislavi, gdje su nastajale i prethodne dvije generacije modela. Narudžbe u Europi kreću tijekom lipnja 2026., dok prve isporuke kupcima počinju u rujnu.

Prema preliminarnim podacima, potrošnja goriva kreće se između 7,1 i 8,0 l/100 km, ovisno o izvedbi motora i opremi.