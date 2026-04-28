Vozili smo novi premium SUV: Moćan dizajn, ali i dokaz da dizel nije rekao zadnju riječ

Dok se cijeli svijet sve više okreće struji, hibridima i kojekakvim egzotičnim pogonima, a brendovi s Istoka praktički iskaču iz paštete brže nego što stignemo zapamtiti njihova imena, Audi je napravio nešto hrabro, gotovo buntovnički - predstavio je treću generaciju svojeg popularnog SUV-a Q3 i u ponudu vratio dobri, stari, provjereni dizelski motor.

Nakon vožnje u novom 2.0 TDI modelu, postavlja se pitanje: je li ovo bio nostalgičan potez ili genijalna odluka za one koji još uvijek vjeruju u snagu i učinkovitost dizela?

Treća generacija Audijevog bestselera stiže u trenutku kada je tržište kompaktnih SUV-ova nemilosrdnije no ikad. Konkurencija je žestoka, od vječnih rivala poput BMW-a X1 i Mercedesa GLA, pa sve do 'rođaka' iz koncerna kao što je Cupra Terramar, s kojim dijeli tvornicu i pogonske sklopove. Konkurenciju koja dolazi iz Kine ne treba posebno ni naglašavati, ali ona je tu i opasno prijeti. No, Audijev odgovor na ovu invaziju nije spuštanje cijene, već udarac tamo gdje su najjači: dizajnom, tehnologijom i onim nepogrešivim premium osjećajem.

Dizajn koji ostavlja bez daha, posebno noću

Recimo to odmah i bez okolišanja: ovo je jedan od najljepše dizajniranih Audija posljednjih godina. Već na prvi pogled vidi se ogroman pomak. Dok je prethodnik bio zgodan, ali pomalo suzdržan, novi Q3 ima samopouzdanja na bacanje. ma kakva skromnost, ovaj automobil ima mišićav stav koji podsjeća na veće modele poput Q5, a oštre i predivne linije sa svih strana daju mu dozu zdrave agresivnosti.

Sprijeda dominira široka, sada već prepoznatljiva 'singleframe' rešetka, no najveća čarolija događa se kada padne mrak. Tada do izražaja dolaze nova, podijeljena LED svjetla koja, zajedno s dinamičnim pokazivačima smjera, stvaraju svjetlosni potpis koji je nemoguće ne primijetiti. Iskreno, po noći ga je predivno za gledati. Audi već godinama voli svoje svjetlosne 'igračke', a s novim Q3 podigli su ljestvicu.

U nekim izvedbama dostupna je i Micro LED tehnologija koja uz pomoć tisuća sićušnih žarulja može projicirati upozorenja na cestu ispred vas, poput opasnosti u mrtvom kutu. Možda je to za neke samo fora za pohvaliti se prijateljima, ali svakako izgleda impresivno.

Digitalna pozornica i jedna kontroverzna poluga

Revolucija se nastavila i unutra. Kabina je doživjela potpunu digitalnu transformaciju, a njome dominira ono što Audi naziva 'Digital Stage'. Radi se o ogromnom, zakrivljenom panoramskom zaslonu koji spaja dva ekrana: 11,9-inčni virtualni kokpit za vozača i 12,8-inčni središnji zaslon osjetljiv na dodir. Grafika je oštra, sustav je brz i radi na Androidu, a sve zajedno izgleda kao nešto iz znanstveno-fantastičnog filma.

No, da bi se dobio taj minimalistički izgled, Audi je morao napraviti neke radikalne promjene. Najveća je uklanjanje klasičnih ručica iza volana. Umjesto njih, tu je sada fiksni panel na stupu volana s kojeg upravljate svime - mjenjačem, žmigavcima i brisačima. Izgleda neobično i zahtijeva dan-dva privikavanja, no oslobađa hrpu prostora na središnjoj konzoli. Sada tamo imate više mjesta za odlaganje stvari, držače za čaše i bežični punjač za mobitel.

Također, moramo pohvaliti i panoramski krovni otvor koji interijeru pruža osjećaj prozračnosti. Riječ je o dvodijelnom otvoru koji ima električno zatvaranje i otvaranje, električno podesivu zaštitu od sunca, te mogućnost otvaranja i zatvaranja preko ključa. Riječ je o doplati od 1511 eura.

Kvaliteta izrade je, očekivano, na visokoj razini i ostavlja dojam čvrstoće, no jedna stvar nam nije jasna: zašto se dizajneri i dalje uporno drže sjajne 'piano' plastike? Izgleda sjajno prvih pet minuta, a nakon toga postaje magnet za otiske prstiju i prašinu. Mali minus u inače impresivnom paketu.

Dobrodošao natrag, prijatelju: 2.0 TDI u akciji

Nakon brojnih testova hibrida i električnih automobila, pomalo je čudno sjesti u dobrog 'starog' dizelaša i slušati kako motor 'prede'. A testirani 2.0-litreni TDI sa 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, radi upravo to - mirno i uglađeno. U vožnji, novi Q3 odaje dojam iznimne sigurnosti i moći. Iako na papiru ubrzanje od 9,2 sekunde do "stotke" ne zvuči spektakularno, u stvarnom svijetu, zahvaljujući okretnom momentu od 360 Nm, motor se čini puno življim. Bilo da se probijate kroz gradsku gužvu ili krstarite autocestom, snage nikad ne nedostaje.

Kabina je izuzetno tiha, dijelom zahvaljujući i standardnom akustički izoliranom vjetrobranskom staklu, pa su duga putovanja pravi užitak. Sustavi pomoći vozaču, takozvani ADAS, rade diskretno i uglađeno. Nema napornih i glasnih upozorenja, automobil vas laganim sugestijama na volanu ili vizualnim signalima obavještava da se nešto događa.

Što se potrošnje tiče, tvornički podaci obećavaju kombiniranih 5,3 l/100 km. Naš test pokazao je nešto realniju sliku: u kombiniranim uvjetima potrošnja se kretala oko 7,5 litara, dok pri višim brzinama na autocesti nije prelazila devet litara, što je za SUV težak 1700 kilograma i više nego sjajan rezultat.

Praktičnost i cijena: Koliko košta premium osjećaj?

Iako je Q3 Audijev manji SUV, prostranosti ne nedostaje. Straga se udobno mogu smjestiti dvije odrasle osobe, a klizna stražnja klupa omogućuje biranje između više prostora za noge ili većeg prtljažnika. Sam prtljažnik nudi izdašnih 488 litara, što klizanjem klupe raste na 575 litara, čime nadmašuje mnoge konkurente.

Naravno, sve to dolazi s cijenom. Audi nikada nije bio jeftin, a novi Q3 nije iznimka. Od dodatne opreme spomenimo Tehnološki paket plus (2.925 eura) koji nudi adaptivni tempomat s prediktivnim upravljanjem, pomoć pri parkiranju Plus, kamera za vožnju unatrag, Hold assist, lumbalna potpora za prednja sjedala, unutarnje ogledalo s automatskim zatamnjenjem... A tu je i Interijer S line sa sportskim sjedalima u kombinaciji tkanine i mikrofibre crne boje za koji valja izdvojiti 2.235 eura.

Sve skupa, ukupna cijena testiranog modela, bogato opremljenog raznim dodacima, iznosila je 64.256,10 eura. To je iznos za koji se može kupiti mnogo toga, uključujući i veće automobile nekih drugih marki. No, Audi cilja na kupce kojima ime, kvaliteta izrade i napredna tehnologija znače više od samih centimetara lima.

U današnjem svijetu, gdje novi brendovi nude jako puno opreme za manje novca, novi Q3 se ističe kao siguran i provjeren izbor. On je dokaz da dobar dizajn, vrhunska tehnologija i pouzdan motor još uvijek imaju svoju cijenu i svoje vjerne kupce. Unatoč velikoj navali automobila s istoka, novi Q3 je bez sumnje automobil koji će, kao i njegovi prethodnici, pronaći put do brojnih garaža i u Hrvatskoj.